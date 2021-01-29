Стипендия в 120 тысяч: Зеленский рассказал, кому из украинских школьников повезет

Чтобы получить стипендию, нужно не только показать высокие результаты на ВНО, но и выполнить еще одно условие.
В Украине введут новую стипендию для учеников за высокие результаты на внешнем независимом оценивании (ВНО). Всего таких стипендий будет 250 – по 10 для каждого региона.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook.
По его словам, ежегодно будет определяться топ-10 лучших учеников по результатам ВНО. Каждый из них будет получать стипендию в 10 тысяч гривен ежемесячно, то есть 120 тысяч в год.
"Но при условии, что ребенок выбирает и учится в украинском вузе", - добавил глава государства.
Кроме того, по словам Зеленского, предусмотрены премии для победителей всеукраинских ученических олимпиад в виде разовой выплаты в размере 20 тысяч гривен каждому и победителям международных олимпиад - по 100 тысяч гривен.
"Отдельно добавлю: ежемесячные стипендии от президента победители всеукраинских и международных олимпиад также получают, это уже действует", - отметил президент.
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Напомним:
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- Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО для абитуриентов.
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