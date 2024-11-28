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Столица содрогается от взрывов: РФ совершила ночной налет шахедов на Украину

Даяна Швец
28 ноября 2024, 01:12
241
Агрессоры из России атакуют Украину ударными беспилотниками.
Столица содрогается от взрывов: РФ совершила ночной налет шахедов на Украину
Враг атакует Киев и другие регионы Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

О чем речь:

  • Воздушные силы предупредили о новой атаке дронов на регионы Украины
  • В Киевской области работает ПВО

В ночь на 28 ноября в Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Деталями поделилась всообщении Киевская областная военная администрация.

видео дня

Перед этим на Киевщине и в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Воздушные силы сообщили, что в 00:28 зафиксировали движение вражеского беспилотника на севере Киева.

Ранее, в 00:10, мониторинговые системы зафиксировали два дрона "Шахед": один двигался с юга, другой - с севера. Вероятно, это был транзит, но также сообщалось о возможной работе сил ПВО.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о своей безопасности.

Кроме того, военная администрация напомнила о важности соблюдения информационной тишины - не снимать и не публиковать в интернете работу наших защитников.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед - что известно / Инфографика: Главред

В каких областях еще зафиксировали ударные беспилотники

Вечером 27 ноября российские войска совершили атаку на Украину ударными беспилотниками, о чем сообщили Воздушные силы в Telegram.

В 00:16 была обновлена информация о вражеских дронах:

  • На Сумщине БпЛА двигались на запад, юго-запад и юг.
  • На Черниговщине зафиксировано дроны, летевшие в направлении запада и юго-запада.
  • На Киевщине - курс на запад и юго-запад.
  • На севере Полтавщины - направление на юго-запад.
  • На границе Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей дроны двигались на северо-запад.
  • На востоке Харьковщины - курс на запад.
  • В районах Запорожья и Днепропетровщины - направление на северо-запад.

Также Воздушные силы сообщили об угрозе для Житомирщины и вражеском дроне на севере Киева.

Кроме того, предупредили о дронах, которые приближались к Кременчугу и Черкассам.

В 00:39 была зафиксирована новая группа БпЛА, которая двигалась вдоль Запорожья в направлении северо-запада.

В 00:44 дроны с юго-запада направлялись в направлении Запорожья.

В 00:53 обнаружили БпЛА с северо-востока, который двигался в сторону Броваров.

Сообщается также о дроне с юга, который приближался к Харькову.

Атаки России на Украину - последние новости

Как Главред информировал ранее, ГУР предупредило о возможной массированной атаке. Россия, по данным разведки, в целом накопила более 500 мощных ракет для массированных атак по Украине.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец также предупреждал, что запасов РФ хватит на несколько волн ударов. Дело в том, что агрессор может готовить новую массированную атаку крылатыми ракетами.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о противодействии новым ракетам РФ. По его словам, существуют конкретные системы, которые могут сработать против новых баллистических ракет РФ.

Читайте больше новостей об агрессии РФ:

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе

  1. Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
  2. Найдите укрытие и переждите атаку.
  3. Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

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