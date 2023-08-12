Стоны раненых и кровь на асфальте: на Запорожье оккупанты РФ устроили разборки

На оккупированных РФ территориях Мелитопольского района Запорожской области российские оккупанты устроили выяснение отношений с применением огнестрельного оружия.
Стрельба произошла в районе захваченной оккупантами Михайловки. Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала "Запорожье. Информ".
Подчеркивается, что в вооруженных разборках приняли участие кавказцы – осетины и "кадыровцы". Такую информацию озвучили местные жители.
При этом выяснение отношений между российскими оккупантами закончилось взаимной стрельбой.
Вместе с тем местные жители отмечают, что слышали выстрелы на протяжении не менее получаса. А в результате разборок есть убитые оккупанты.
"Ночью в Михайловке слышали стрельбу около 30 минут. Потом стало известно, что у "кадыровцев" и осетин были разборки в центре города. Некоторые люди слышали стон раненых, а утром там кровь с асфальта смывали. Говорят, что немало 200-х увезли с места перестрелки", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе взорвали казармы с кадыровцами. Удар по казармам кадыровцев был нанесен во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Напомним, ВСУ разбили только прибывших в Бахмут кадыровцев. Внедренный агент военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" сообщил о больших потерях "кадыровцев" в окрестностях Бахмута.
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