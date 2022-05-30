"Страна стукачей и вертухаев": у Зеленского выдвинули громкое обвинение в адрес РФ

Михаил Подоляк / ОПУ

Украина как свободное государство не хочет идти на какие-либо компромиссы с Россией, которая живет по принципу лагеря с "вертухаем" во главе, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

От нынешней России можно ожидать только выстрела в спину, подчеркнул он в интервью изданию LB.ua.

Советник главы ОП убежден в том, что Украина — это страна свободных людей, а в РФ правят "стукачи и вертухаи".

"В России другой выбор – это лагерь. Просто есть вертухайчик, он тебе дает правила, он тебе дает "краешек хлеба" – заслужил. А если ты будешь стучать на кого-то – еще и масло… И так далее. Это страна стукачей и вертухаев. Возвращаясь к переговорным процессам и компромиссам. Ты не можешь сесть за стол переговоров со стукачем. Стукач по своему нутру – трус, обязательно захочет за ваши деньги получить и вертухай, который обязательно выстрелить тебе в спину, а потом скажет: "Извини, нам показалось, что ты собираешься..." Как говорил тот субъект из другой страны? "Собирались напасть сразу из четырех направлений. Я вам покажу, откуда…", – добавил Подоляк.

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Ранее в Офисе президента в ответ заявили, что Украина не видит возможности завершения войны с "сохранением лица Москве" после военных преступлений в Буче и Мариуполе.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк подчеркнул, что если некоторые европейские политики хотят отдать свои территории РФ, то это дело их избирателей.

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