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Стрельба на заводе Южмаш в Днепре: ранены 5 нацгвардейцев, 5 погибли, в том числе и женщина

27 января 2022, 08:20
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Солдат срочной службы 20-летний Артемий Рябчук при выдаче оружия из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

Южмаш, стрельба
В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев / Коллаж Информатор, МВД Украины

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили факт стрельбы прошлой ночью на территории Южного машиностроительного завода в Днепре. Погибли пять военнослужащих Национальной гвардии, еще пятеро - ранены.

ЧП произошло 27 января в 03 час. 40 мин. на территории Южного машиностроительного завода Южмаш, сообщает пресс-служба МВД.

"Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся", - говорится в сообщении.

В результате пять человек погибли, а еще пятеро - получили ранения.

"К сожалению, во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения", - добавили в МВД.

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В городе введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. На место происшествия срочно уехал командующий Национальной гвардией генерал полковник Николай Балан.

Что известно о стрелявшем

20-летний Артемий Рябчук родился в городе Измаил Одесской области. Имеет средне-техническое образование, окончил Измаильский аграрно-технический колледж, передает Obozrevatel.

Был призвал на срочную службу Одесским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки в октябре 2021 года.

До службы в армии Рябчук работал кладовщиком на одном из частных предприятий.

Приметы разыскиваемого Артемия Рябчука: рост – 194 см, телосложение среднее. Прическа короткая, лоб высокий, глаза карие. Татуировок на теле нет.

Артемий Рябчук
Артемий Рябчук / Фото МВД Украины

Как сообщал Главред, в центре Киева 25 января произошла перестрелка. Возле главного управления СБУ вооруженные мужчины с автоматами якобы напали на активистов.

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