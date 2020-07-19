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Кровавая стрельба в Черновцах: появилось видео с места преступления

Сначала мужчины дрались на протяжении нескольких минут, а потом произошел выстрел.

19 июля 2020, 19:59
пистолет, рука с пистолетом
Появилось видео кровавой стрельбы в Черновцах / Фото pixabay.com

В субботу, 18 июля, в Черновцах прямо посреди улицы, на глазах у прохожих, застрелили мужчину. Инцидент произошел на улице Небесной сотни возле кафе.

Сегодня в Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видна драка со смертельным исходом. Видео опубликовало издание Молодой буковинец

На кадрах видно, что двое мужчин дрались около двух минут. Когда они боролись на лестнице, один из них резко упал, видимо, после выстрела. После этого стрелок потрогал обездвиженное тело и ушел к белой машине.

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Источники издания сообщили, что стрелявший якобы пытался отомстить за убийство 21-летнего сына, который погиб во время прошлогодней резни в спальном районе Гравитон. В полиции эту версию не комментируют.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве, стрелявший задержан – им оказался 54-летний гражданин. Назначено ряд судебных экспертиз, следствие продолжается.

Напомним, ранее в Черновцах произошла стрельба, в результате которой погиб 33-летний местный житель.

По данным СМИ, расстрелянным оказался Евгений Боршан, 1987 года рождения. По неофициальным данным, Боршан был известен в криминальных кругах по кличке Пача.

новости Черновцов убийство стрельба
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