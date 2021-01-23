Стрельба в Тернополе по детям: выяснились важные факты

В Тернополе в результате стрельбы пострадали двое детей / Скриншот

В результате стрельбы, которая произошла в Тернополе, пострадали двое детей, один пострадавший не сразу признался о ранении.

Второму пострадавшему дробь попала в лицо, ему сделали операцию, сообщает politerno.com.ua со ссылкой на слова Начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Тернопольской области Сергея Крета.

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в регионе Владимир Галевич рассказал в видео, опубликованном на странице ведомства в Facebook, что уже найдено и изъято оружие, из которого могла вестись стрельба.

Замначальника добавил, что оружие направили на экспертизы.

"В ходе проведенных оперативных действий правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие…", – поделились в полиции.