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Стреляли в козу: в Сумской области случайно застрелили 28-летнего мужчину

16 ноября 2021, 21:04

По факту гибели правоохранители открыли уголовное производство по статье "Убийство по неосторожности".

Убийство на охоте / Нацполиция

В Сумской области 28-летний мужчина получил смертельное ранение во время охоты.

Как сообщают в пресс-службе полиции, правоохранители квалифицировали преступление как убийство по неосторожности.

Трагедия произошла в Ахтырском районе. Ранение получил житель села Боромля.

"Пострадавшего доставили в больницу, однако в реанимационном отделении спасти ему жизнь не смогли", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что вблизи Боромли охотились четверо мужчин. 31-летний охотник стрелял в сторону дикой козы, однако сразу услышал крик. Когда он подошел ближе, то увидел раненым друга.

По факту гибели правоохранители открыли уголовное производство по статье "Убийство по неосторожности". Сейчас проводят досудебное расследование.

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