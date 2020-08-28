Суд избрал меру пресечения обвиняемому в поджоге автомобиля программы Схемы

Команде программы Схемы сожгли автомобиль / Фото: Радио Свобода

Броварский городской районный суд Киевской области принял решение арестовать на два месяца Кирилла Барихашвили, подозреваемого в поджоге автомобиля программы Схемы, которая занимается журналистскими расследованиями.

"Прокуратура просила суд принять подозреваемого под стражу без права залога, но судья удовлетворил ходатайство частично — мужчину отправили под стражу, но с возможностью внесения залога. Ее размер — 175 760 гривен", — говорится в сообщении Громадського.

Следователи утверждают, что Барихашвили с сообщниками осуществил поджег автомобиль сотрудника редакции Радио Свобода. Накануне к машине приходили двое неизвестных, чтобы провести разведку. Затем на место прибыл Барихашвили – исполнитель преступления. Злоумышленник бросил на переднюю часть автомобиля неустановленный предмет, спровоцировав возгорание. Автомобиль мгновенно вспыхнул и полностью был уничтожен. Ущерб оценивается в 200 тысяч гривен.

Если следствию удастся доказать вину подозреваемого, то ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на понедельник, 17 августа, в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. Журналист Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники УГО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы Схемы и привлечение к ответственности злоумышленников.