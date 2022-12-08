glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Судьба Хусейна для Путина маловероятна": эксперт объяснил, почему диктатора РФ вряд ли будут судить

8 декабря 2022, 02:18
Пока Путин остается президентом, его могли бы судить на заочном трибунале. Хотя Запад вряд ли пойдет на такой шаг, несмотря на то, что это было бы справедливо.
Тарас Чорновил, владимир путин
Тарас Чорновил спрогнозировал судьбу Путина / Фото УНИАН, сайт Кремя

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли окажется на скамье подсудимых за все свои военные преступления, так как его жизнь может оборваться еще до трибунала. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

По его словам, пока Путин остается президентом России, его могли бы судить лишь на заочном трибунале. Хотя Запад вряд ли пойдет на такой шаг, несмотря на то, что это было бы справедливо и правильно.

"А вот Путина, который перестанет быть президентом, судить уже не удастся по другой причине - будет слишком много тех, кто не захочет, чтобы он распространил на них свою ответственность. Поэтому его жизнь оборвется очень быстро (….) Судьба Саддама Хусейна, которого действительно судили, для Путина маловероятна, потому что ему не дадут дожить до того момента", - считает Чорновил.

При этом аналитик не исключает, что если ситуация изменится и в РФ к власти придут какие-то демократические силы, то желая снятия санкций, поддержки, денег и всего прочего, Путина могут выдать Западу.

"И это нормально, но тогда его уже будут судить как экс-президента и военного преступника", - сказал Чорновил.

Что же касается всех остальных российских военных преступников, то они должны быть захвачены в плен в боях в Украине. Затем их нужно сохранить для трибунала.

"Или есть второй вариант - они должны каким-то образом, по неосторожности, пересечь российскую территорию и попасть в страну, которая сотрудничает с международным трибуналом. Кстати, любая страна, ратифицировавшая Римский устав, обязана выдать тех, кого будут разыскивать по запросу Гаагского трибунала. Тот же самый Гиркин и двое других виновников в катастрофе MH-17, если они вдруг окажутся в стране, ратифицировавшей этот устав, должны быть автоматически задержаны и переданы в Гаагу для оглашения озвученного приговора и, соответственно, пожизненного заключения. Это - безусловная вещь", - объяснил эксперт.

Кто такой Тарас Чорновил

Тарас Чорновил – украинский политолог, политический деятель, народный депутат Украины III, IV, V, VI созывов Верховной Рады Украины, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что российского диктатора Владимира Путина устранят, и единственной возможностью это сделать будет его смерть. Свергнуть его с престола дипломатическим путем будет крайне сложно, а может даже невозможно.

В конце ноября бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что у российской власти уже есть кандидатура для замены Путина в случае его отстранения от власти. По его мнению, преемником путинской власти может стать нынешний премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Другие новости:

война в Украине Тарас Чорновил Владимир Путин Гаагский трибунал война России и Украины военные преступления России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:18

"Судьба Хусейна для Путина маловероятна": эксперт объяснил, почему диктатора РФ вряд ли будут судить

01:35

Атаки на русские авиабазы: западные эксперты оценили потенциал Украины для возврата КрымаВидео

01:30

Гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022: Овнам – болезни, Львам – опасности, а Рыбам – нервотрепка

00:30

"Завтра-послезавтра": Подоляк анонсировал "бавовну" на российских военных объектахВидео

00:08

Как не выглядеть "теткой" после 40 лет: 9 модных правил, о которых лучше забыть

Реклама
07 декабря, среда
23:58

Гороскоп на завтра 8 декабря 2022: Рыбам – тайны, Овнам – проблемы, а Девам – любовь

23:34

Германия передала Украине бронеавтомобили Dingo и анонсировала поставку мощных САУВидео

22:50

Оккупанты оставили после себя подлую ловушку: на Херсонщине трагически погибли четверо полицейскихВидео

22:29

У Зеленского резко обличили Путина: Россия хочет захватить Украину, ей не нужен мирВидео

22:05

Маша Ефросинина рассказала, как была на грани смерти из-за сглаза завистливой коллеги

21:46

Лукашенко что-то задумал: Беларусь перемещает войска вдоль границы с УкраинойВидео

21:27

Российские войска под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздьмнение

21:27

"До цели долетает лишь треть": эксперт рассказал, почему ракеты Ирана не помогут России в войнеВидео

20:50

Участница "Холостяка" рассказала, что они получают за участие в шоу

20:41

Последняя любовь принцессы Дианы изменял ей с двумя моделями

20:40

"Трибунал начнется в течении года": Черновил рассказал, при каком условии Путин и компания окажутся в ГаагеВидео

20:36

Войска РФ выйдут из Украины и должны будут отойти от границы на 50-100 километров – ПодолякВидео

20:35

"Крупнейшие атаки в истории": в Укрэнерго заявили, что энергосистеме нанесен огромный ущербВидео

20:26

"Пластических операций больше, чем лет": Песков с дочерью внезапно появились на людяхВидео

20:10

Приметы на 9 декабря: какие 3 вещи нельзя нарушать, чтобы беду в семью не привлечьВидео

Реклама
19:59

Без электрики, воды и отопления: Кличко заговорил о сценарии "апокалипсиса" в КиевеВидео

19:42

Удары по авиабазам РФ могли нанести дроном Ту-141 Стриж, новым БПЛА Украины или RAM II UAV – экспертВидео

19:32

Агент КГБ "Валет" падкий к женщинам: в Сети всплыл компромат на завербованного ЛукашенкоВидео

19:25

53-летняя Гвен Стефани беременна - известен пол ребенкаВидео

19:12

"Превратилась в судью дьявола": Лолита разозлила украинцев рекламой российского пуховика

19:07

Московская имперская фанаберия полезла из всех щелеймнение

18:55

Готовят запасной аэродром: в Кремле планируют эвакуацию Путина в случае поражения в войнеВидео

18:39

Путин попытался стравить Украину с Польшей и разразился цинизмом о "гарантиях безопасности"

18:35

"Моя красавица": Горбунов нежно поздравил Катю Осадчую с Днем Ангела

18:20

Favbet Foundation передал ВСУ еще одну систему борьбы с вражескими дронами

18:18

Путин проговорился: впервые назвал "СВО" войной и заявил об угрозе ядерного конфликтаВидео

18:17

Нацгвардейцы ловко "приземлили" вражескую ракету из стрелкового оружия и пулеметовВидео

17:47

Оккупанты готовят контрнаступление на востоке: в ВСУ назвали направлениеВидео

17:43

Приметы на 8 декабря: какие 3 вещи нужно успеть сделать, чтобы удача липла всегдаВидео

17:40

Удары по Энгельс-2 и Дягилево сорвали планы РФ, но для перелома в воздухе нужны F-16 - РоманенкоВидео

17:33

Путин "собрался" долго воевать и отправил в Украину 150 тысяч новых оккупантовВидео

17:15

Самый красивый красный новогодний маникюр 2023, который заставит поверить в чудоФото

17:14

"Несколько дней": в ВСУ сделали прогноз по подготовке нового обстрела УкраиныВидео

17:09

Оккупанты накрыли Курахово из РСЗО: 8 человек погибли, еще 5 раненыВидео

16:56

"Мечтаю приехать на обмен и встретить побратимов": защитник Мариуполя "Орест" побывал на шоу "Сніданок з 1+1"Видео

Реклама
16:50

Звезда Семейки Аддамс и Уэнздей Кристина Риччи вспомнила ужас утра 24 февраля

16:34

На Бахмутском направлении ВСУ сбили бомбардировщик Су-24 ЧВК ВагнераВидео

16:28

Какие 3 блюда должны стоять на столе на Новый год 2023, чтобы весь год иметь деньги: рецептыВидео

16:24

В США требуют запретить въезд Киркорову и отдых на его роскошной вилле

16:24

Звезда "Крепостной" Цымбалюк показал страстные поцелуи с новой девушкойВидео

16:14

Лолита не спит без снотворных "из-за вирусов и мировой экономики" - совесть не беспокоит

16:14

Зеленский срочно созвал заседание Ставки: главные вопросыВидео

16:12

Украина накажет Россию и освободит свои земли: Данилов разнес адептов "компромисса" с врагомВидео

16:04

Короля Чарльза в очередной раз забросали яйцами

15:57

"Не по-людски": Лавров поныл насчет того, как его заставляли идти в "гендерно нейтральный туалет"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять