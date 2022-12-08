"Судьба Хусейна для Путина маловероятна": эксперт объяснил, почему диктатора РФ вряд ли будут судить

Пока Путин остается президентом, его могли бы судить на заочном трибунале. Хотя Запад вряд ли пойдет на такой шаг, несмотря на то, что это было бы справедливо.

Тарас Чорновил спрогнозировал судьбу Путина / Фото УНИАН, сайт Кремя

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли окажется на скамье подсудимых за все свои военные преступления, так как его жизнь может оборваться еще до трибунала. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

По его словам, пока Путин остается президентом России, его могли бы судить лишь на заочном трибунале. Хотя Запад вряд ли пойдет на такой шаг, несмотря на то, что это было бы справедливо и правильно.

"А вот Путина, который перестанет быть президентом, судить уже не удастся по другой причине - будет слишком много тех, кто не захочет, чтобы он распространил на них свою ответственность. Поэтому его жизнь оборвется очень быстро (….) Судьба Саддама Хусейна, которого действительно судили, для Путина маловероятна, потому что ему не дадут дожить до того момента", - считает Чорновил.

При этом аналитик не исключает, что если ситуация изменится и в РФ к власти придут какие-то демократические силы, то желая снятия санкций, поддержки, денег и всего прочего, Путина могут выдать Западу.

"И это нормально, но тогда его уже будут судить как экс-президента и военного преступника", - сказал Чорновил.

Что же касается всех остальных российских военных преступников, то они должны быть захвачены в плен в боях в Украине. Затем их нужно сохранить для трибунала.

"Или есть второй вариант - они должны каким-то образом, по неосторожности, пересечь российскую территорию и попасть в страну, которая сотрудничает с международным трибуналом. Кстати, любая страна, ратифицировавшая Римский устав, обязана выдать тех, кого будут разыскивать по запросу Гаагского трибунала. Тот же самый Гиркин и двое других виновников в катастрофе MH-17, если они вдруг окажутся в стране, ратифицировавшей этот устав, должны быть автоматически задержаны и переданы в Гаагу для оглашения озвученного приговора и, соответственно, пожизненного заключения. Это - безусловная вещь", - объяснил эксперт.

Кто такой Тарас Чорновил Тарас Чорновил – украинский политолог, политический деятель, народный депутат Украины III, IV, V, VI созывов Верховной Рады Украины, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что российского диктатора Владимира Путина устранят, и единственной возможностью это сделать будет его смерть. Свергнуть его с престола дипломатическим путем будет крайне сложно, а может даже невозможно.

В конце ноября бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что у российской власти уже есть кандидатура для замены Путина в случае его отстранения от власти. По его мнению, преемником путинской власти может стать нынешний премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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