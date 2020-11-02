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Судья КСУ пообещал Зеленскому войну в случае роспуска суда

2 ноября 2020, 22:12

Представитель Фемиды также предсказал распад Украины.

Игорь Слиденко
Игорь Слиденко / Фото: скриншот из видео

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что в случае роспуска президентом Владимиром Зеленским КСУ в стране начнется полномасштабная война.

Об этом он сообщил УНИАН, комментируя сегодняшнее обращение президента к фракции Слуга народа.

"Я думаю, что дальше – распад Украины и война, потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти", - сказал он.

Судья полагает, что события будут развиваться крайне негативно, если в Раде будет 226 голосов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ.

"Такое впечатление, что его кто — то толкает к этому", — подчеркнул он.

По словам Слиденко, "Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы. Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно".

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Конфликт власти и КСУ

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