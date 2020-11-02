Судья КСУ пообещал Зеленскому войну в случае роспуска суда

Представитель Фемиды также предсказал распад Украины.
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что в случае роспуска президентом Владимиром Зеленским КСУ в стране начнется полномасштабная война.
Об этом он сообщил УНИАН, комментируя сегодняшнее обращение президента к фракции Слуга народа.
"Я думаю, что дальше – распад Украины и война, потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти", - сказал он.
Судья полагает, что события будут развиваться крайне негативно, если в Раде будет 226 голосов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ.
"Такое впечатление, что его кто — то толкает к этому", — подчеркнул он.
По словам Слиденко, "Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы. Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно".
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Конфликт власти и КСУ
Во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность для государственных служащих за внесение ложных сведений в электронную декларацию.
Суд обязал Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) закрыть доступ к электронным декларациям.
Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, на котором было принято решение о восстановлении работы НАПК и антикоррупционного законодательства в целом.
В понедельник, 2 ноября, КСУ рассматривает представление депутатов о конституционности земельной реформы.
Вечером 2 ноября должно состояться заседания фракции Слуга народа с участием президента Владимира Зеленского. Как утверждает замглавы фракции Евгения Кравченко, власть должна срочно принять ряд решений, иначе КСУ вынесет другие вердикты, которые заблокируют путь Украины в Европу.