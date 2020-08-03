"Миром должен управлять один человек": о чем говорил террорист Каримов

Сухроб Каримов требовал 40 тысяч гривен.
Террорист Сухроб Каримов, который в понедельник, 3 августа, захватил заложника и угрожал взрывом в центре Киева, общался с журналистами.
Несмотря на то, Сухроб Каримов требовал 40 тысяч гривен, в прямом эфире он общался на тему несправедливости мирового правительства.
Он представился так: "Я – Святой Дух, Господь Бог".
Мужчина заявил, что он – резидент Украины и проживает здесь "около 5 лет".
На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: "А Вас все устраивает в жизни?".
В частности, террорист заявлял о том, что всем миром должен управлять один человек.
Кроме того, он выдвигал еще одно странное требование.
По мнению террориста Каримова, президентов всех стран необходимо арестовать.
По мнению злоумышленника, много религий – это большая проблема человечества, так как религия – это инструмент управления сознанием.
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Напомним, 3 августа, в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится взрывчатка. После этого он захватил заложницу.
Позже силовики провели спецоперацию и обезвредили террориста Каримова.