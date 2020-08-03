Был на учете в психдиспансере: в МВД рассказали о диагнозе террориста Каримова

Сухроб Каримов / Скриншот

Заместитель главы МВД Антон Геращенко раскрыл детали о террористе Сухробе Каримове, который в понедельник, 3 июля, захватил заложника в отделении банка в Киеве.

Как написал Геращенко в Facebook, Каримову в детстве поставили диагноз – олигофрения.

Он подчеркнул, что по информации от коллег из Узбекистана, Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учёте.

Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет.

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При этом в Украине Каримов вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался, добавил Геращенко.

Напомним, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.

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Около 15:00 злоумышленника задержали.