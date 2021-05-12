Супруга Лещенко предстала на фото в образе садо-мазо-проводницы в вагоне

На картинке Топольская предстает в сценическом костюме, который был на ней на скандально известной вечеринке "Хоровод" в московском клубе Mutabor.
Диджей Анастасия Топольская, нынешняя супруга бывшего народного депутата, а ныне − члена наблюдательного совета госкомпании Укрзализныця Сергея Лещенко (и бывшая супруга легендарного украинского музыканта Анатолия Тапольского), поиздевалась над своими ненавистниками в Сети после скандала, который разгорелся из-за ее выступления в Москве. На своей странице в Facebook она опубликовала фотоколлаж с собой в образе проводницы (в наряде для занятия BDSM) пассажирского поезда "Укрзализныци".
На картинке Топольская предстает в сценическом костюме, который был на ней на вечеринке "Хоровод" в московском клубе Mutabor. При этом на кожаных трусах был пририсован логотип УЗ, а в руках она держит четыре стакана с чаем в классических поездных подстаканниках.
"Друзья, чайку anyone (кому-нибудь − Главред)?", − подписала коллаж Анастасия.
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Напомним, ранее сообщалось о том:
- Анастасия Топольская недавно дала концерт в московском клубе Mutabor. Исполнительница не называла цель своей поездки в Россию.
- Топольская уже не раз давала концерты в РФ после того, как российская сторона пошла на агрессию против Украины. Бывший глава Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко говорил, что она выступала в захваченном Крыму.
- Сам Лещенко заявил, что его супруга дала концерт в Российской Федерации, в частности, для поддержки представителей ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры).