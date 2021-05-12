Супруга Лещенко предстала на фото в образе садо-мазо-проводницы в вагоне

Анастасия Топольская и Сергей Лещенко/ УНИАН

Диджей Анастасия Топольская, нынешняя супруга бывшего народного депутата, а ныне − члена наблюдательного совета госкомпании Укрзализныця Сергея Лещенко (и бывшая супруга легендарного украинского музыканта Анатолия Тапольского), поиздевалась над своими ненавистниками в Сети после скандала, который разгорелся из-за ее выступления в Москве. На своей странице в Facebook она опубликовала фотоколлаж с собой в образе проводницы (в наряде для занятия BDSM) пассажирского поезда "Укрзализныци".

На картинке Топольская предстает в сценическом костюме, который был на ней на вечеринке "Хоровод" в московском клубе Mutabor. При этом на кожаных трусах был пририсован логотип УЗ, а в руках она держит четыре стакана с чаем в классических поездных подстаканниках.

"Друзья, чайку anyone (кому-нибудь − Главред)?", − подписала коллаж Анастасия.

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