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"Сушки" заманили в западню: неожидання версия уничтожения самолетов РФ на юге

Алексей Тесля
22 декабря 2023, 22:58
Оккупанты не учли, что Patriot по аэродинамическим целям работает на дальности 160 километров, подчеркнул Валерий Романенко.
Су-34
На фронте уничтожены три Су-34 РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Авиационный эксперт Валерий Романенко прокомментировал уничтожение сразу трех Су-34 российских оккупантов на южном направлении.

При этом он допускает, что Силы обороны Украины использовалась систему ПВО Patriot. Такое мнение эксперт высказал в интервью Radio NV.

При этом он также напомнил о том, что российские самолеты на южном направлении иногда сбрасывали до сотни управляемых авиационных бомб КАБ.

видео дня

"Потому что они немного не учли, что Patriot по аэродинамическим целям [работает на] дальности 160 километров", — объяснил собеседник.

Теперь на южном направлении будет безопаснее, потому что ВС РФ будут принимать в расчет возможное присутствие американской системы ПВО.

Прежде российские войска в "режиме конвейера" сбрасывали по 100 бомб за сутки. Теперь же каждая вылазка с КАБ будет тщательно планироваться.

"Будут проверять, нет ли поблизости Patriot, потому что у него характерная сигнатура радиоэлектронных сигналов", — уточнил эксперт, добавив, что опасность, сопряженная с КАБ, снизится по всей линии фронта.

Появилось видео уничтоженных российских "сушек"

Отметим, что в Сети также появилось видео 140-го отдельного разведывательного батальона, на котором зафиксированы прилёты высокоточных авиабомб JDAM по позициям российских оккупантов.

При этом на камеры дронов также попали российские Су-34, которые вероятно летели на перехват бомб и в результате попали под огонь ВСУ.

Смотрите видео - появилось видео последнего полета уничтоженных Су-34 РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Уничтожение Су-34 РФ

Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Позднее в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. В результате уничтожения российских самолетов, также ликвидированы и несколько оккупантов РФ.

В то же время появились новые подробности сбития трех российских военных самолетов. Оккупанты считают, что Украина задействовала на передовой ЗРК Patriot.

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ВСУ Су-34 война России и Украины
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