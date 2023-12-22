"Сушки" заманили в западню: неожидання версия уничтожения самолетов РФ на юге

Авиационный эксперт Валерий Романенко прокомментировал уничтожение сразу трех Су-34 российских оккупантов на южном направлении.
При этом он допускает, что Силы обороны Украины использовалась систему ПВО Patriot. Такое мнение эксперт высказал в интервью Radio NV.
При этом он также напомнил о том, что российские самолеты на южном направлении иногда сбрасывали до сотни управляемых авиационных бомб КАБ.
"Потому что они немного не учли, что Patriot по аэродинамическим целям [работает на] дальности 160 километров", — объяснил собеседник.
Теперь на южном направлении будет безопаснее, потому что ВС РФ будут принимать в расчет возможное присутствие американской системы ПВО.
Прежде российские войска в "режиме конвейера" сбрасывали по 100 бомб за сутки. Теперь же каждая вылазка с КАБ будет тщательно планироваться.
"Будут проверять, нет ли поблизости Patriot, потому что у него характерная сигнатура радиоэлектронных сигналов", — уточнил эксперт, добавив, что опасность, сопряженная с КАБ, снизится по всей линии фронта.
Появилось видео уничтоженных российских "сушек"
Отметим, что в Сети также появилось видео 140-го отдельного разведывательного батальона, на котором зафиксированы прилёты высокоточных авиабомб JDAM по позициям российских оккупантов.
При этом на камеры дронов также попали российские Су-34, которые вероятно летели на перехват бомб и в результате попали под огонь ВСУ.
Смотрите видео - появилось видео последнего полета уничтоженных Су-34 РФ:
Уничтожение Су-34 РФ
Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.
Позднее в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. В результате уничтожения российских самолетов, также ликвидированы и несколько оккупантов РФ.
В то же время появились новые подробности сбития трех российских военных самолетов. Оккупанты считают, что Украина задействовала на передовой ЗРК Patriot.
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