"Светлое будущее Украины": в Запорожье дети на улице продают безделушки ради помощи ВСУ

В Запорожье дети на улице продают безделушки ради помощи ВСУ / УНИАН и скриншот из видео

В Запорожье в одном из дворов местные дети открыли импровизированный "магазин", в котором продают самодельные игрушки, стикеры, самодельные браслеты, открытки и многое другое. А всю свою прибыль перечисляют на нужды ВСУ. Такое видео волонтер и общественный деятель Данил Щербаков выложил на свою странице в социальной сети Instagram.

Как видно на видео, ассортимент "магазина" довольно разнообразный, а цены в нем – демократичные. Наклейку, например, можно приобрести всего за 5 гривен, а стоимость ярких поделок из бумаги варьируется от двух до одиннадцати гривен.

"Наши дети непревзойденные, вы – светлое будущее Украины", ‒ прокомментировал ролик Щербаков.

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Напомним, ранее в центре Днепра 6-летняя Соломия Реут играла на сопилке на улице, а все собранные деньги передавала на фронт - в качестве помощи защитникам Украины от оккупантов.

Девочке удалось собрать по состоянию на июнь уже 118 тысяч гривен.

До того в Мариуполе вместе с семьей трагически погибла от обстрела оккупантов местная чиновница Наталья Красильникова, которая долго работала руководителем управления "Службы по делам детей".

Красильникова погибла вместе со всей семьей ‒ супругом и двумя дочерьми – Ангелиной и Ренатой. Их дом уничтожил снаряд российских агрессоров.

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