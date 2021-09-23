Свидетели-грибники, гильзы и сходство с делом Окуневой: в МВД сообщили детали покушения на Шефира

Правоохранители установили местоположение стрелка в момент обстрела / коллаж Главред

Правоохранители продолжают поиски улик по делу об обстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей страничке в Faceboook сообщил, что еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленные стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента.

"Это боеприпасы калибра 7х62 на 39 мм. Такие не часто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон - возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследования то, что получили врачи из тела водителя, возможно, найдут еще одну в пробитом колесе Ауди А8. То есть подробная баллистическая экспертиза еще впереди", - сообщил Шевченко.

На месте инцидента обнаружены гильзы / facebook Артема Шевченко

Также правоохранители установили местоположение стрелка в момент обстрела, которое "позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу".

Поиски преступников продолжаются: допрошены свидетели преступления

По словам Шевченко, также были допрошены свидетели - грибники, оказавшиеся невдалеке от места происшествия, и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира.

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Также правоохранителями изъяты на исследования ветви, вероятно сломанные самим стрелком при подготовке сектора обстрела.

"Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может и нет", – написал Шевченко.

Читайте также"Засада была в лесу через дорогу": в "Слуге народа" выдвинули три версии покушения на ШефираТакже он добавил, что данное преступление похоже на покушение на Амину Окуеву, которое произошло 30 октября 2017 года. Шевченко отметил, что в тот раз правоохранители на третий день поисков нашли орудие преступления в лесополосе и смогли снять с него ДНК преступника.

"Вообще такой огонь такими боеприпасами по такой движущейся цели как легковой автомобиль из лесного массива хотя и не гарантирует смертельного исхода для пассажира внутри, но, как показывает дело Окуевой, вполне может быть фатальным", – подытожил Шевченко.

Покушение на Сергея Шефира

В среду утром, 22 сентября, неподалеку от села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области случилось покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В результате инцидента пострадал водитель чиновника, который получил тяжелое ранение. С Сергеем Шефиром все в порядке.

В МВД заявили, что инцидент случился около 10 часов утра. Во время обстрела в сторону автомобиля Шефира попало более десяти пуль. Правоохранители объявили спецоперацию, направленную на поиск преступников.