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Сын увидел, что в гробу не его отец: в морге на Запорожье перепутали покойников

15 декабря 2021, 18:48

Похороны прервали, и семья сразу же обратилась к работникам морга с претензиями.

В Запорожской области перепутали тела умерших / en-news, УНИАН

В Энергодаре Запорожской области во время похорон родственники покойного обнаружили в гробу другого мужчину.

Выяснилось, что в местном морге просто перепутали покойников, сообщает местное издание en-news.com.ua.

"Подмену" заметили непосредственно во время похорон. Во время прощания с покойным сын досмотрел, что в гробу лежит не его отец. Никто из присутствующих сначала не мог в это поверить, но, присмотревшись, поняли, что действительно хоронят незнакомого мужчину.

Похороны прервали, и семья сразу же обратилась к работникам морга с претензиями. По словам родных, руководство учреждения отказалось признать ошибку – родным пытались доказать, что это их муж и отец, просто он после коронавируса и реанимации изменился до неузнаваемости.

Читайте такжеПропала 2 года назад: на Волыни женщина вернулась домой после своих похоронВыяснилось, что мужчина умер от другой болезни, а его тело все это время находилось в морге. Через два часа похороны продолжились.

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Ранее мы рассказывали, что в Чернигове в здании областной филармонии на похоронах народного депутата Антона Полякова произошел конфликт.

Супруга скончавшегося нардепа Галина резко отреагировала на появление на похоронах другого нардепа Анны Скороход, которую СМИ назвали сожительницей Полякова.

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Автор: Сергей Кущ
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