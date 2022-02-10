Таблетки от COVID-19 появились в аптеках – Минздрав предупреждает о подделке

Молнупиравир, который сейчас появился на прилавках аптек, не зарегистрирован в Украине.
В ряде аптек в Хмельницком начали продавать таблетки от коронавируса Молнупиравир.
В Министерстве здравоохранения заявили, что не имеют никакого отношения к попаданию этих лекарств на прилавки аптек, говорится в сообщении на сайте Минздрава.
Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида отметил, что именно этот препарат не зарегистрирован в Украине и не может быть в свободном доступе. Поэтому эти лекарства, которые продаются в Хмельницком, могут быть подделкой, подчеркнул он.
"Препарат, который есть в продаже, не зарегистрированный в Украине, а значит продавать его в свободном доступе запрещено. Также Минздрав не ответственен за сам препарат, который, вполне возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов", – сказал Комаріда.
Он сообщил, что в аптеках Украины скоро появится зарегистрированный в нашей стране препарат Молнупиравир. Однако он будет доступен украинцам бесплатно – его будут выдавать по назначению врача.
"Продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и наказывается в соответствии с законодательством", – добавили в Минздраве.
Украина получила первую партию Молнупиравира
6 февраля 2022 года в Украину прибыла большая партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme – 60 тысяч курсов препарата Молнупиравир.
Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, Минздрав в ближайшее время распределит лекарства и отправит в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил, что Украина уже имеет бронь у производителей Pfizer и Merck на их новое лекарство против COVID-19, поэтому получит препараты одной из первых.
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