УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине изменятся правила работы службы такси

7 августа 2020, 17:29

Чиновники подготовили соответствующий законопроект.

Такси
Службу такси ждут новые правила работы / УНИАН

В Министерстве инфраструктуры разработали законопроект, который внесет существенные изменения в регулирование работы службы такси в Украине.

Как сообщил глава ведомства Владислав Криклий, количество людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220 тысяч, что составляет 1,1% от экономически активного населения страны.

"При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%. Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд гривен в год. За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит", - подчеркнул министр.

Чиновник добавил, что новый законопроект должен исправить эту ситуацию и вывести пассажирских перевозок из тени. Таксисты будут работать на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год. В Министерстве надеются, что благодаря указанным изменениям государственный бюджет сможет получать порядка 800 миллионов гривен в год.

Новые требования к перевозчикам:

  • обязательная медицинская справка и сервисная книжка для автомобильного индивидуального перевозчика;

  • автомобильным индивидуальным перевозчиком не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за отдельные преступления.

Перевозчиков намерены строго контролировать. Эти функции будет выполнять Укртрансбезопасность.

Как ранее сообщалось, в Киеве произошел конфликт между директором школы вождения Автоледи и водитель одной из служб такси.

Напомним, ранее в сервисах такси объяснили, почему резко подорожали поездки по Киеву во время карантина.

новости Украины такси Министерство инфраструктуры Владислав Криклий
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине изменятся правила работы службы такси». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:30
Кабмин готовит новое смягчение карантина: СМИ рассказали подробности
17:29
В Украине изменятся правила работы службы такси
17:28
Виктор Павлик опубликовал трогательное видео в память о сыне Видео
17:19
Харьков снова в зеленой зоне: в Минздраве поменяли свое решение
17:17
Украина готова возобновить поставки воды в Крым: Шмыгаль назвал главное условие
17:06
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 августа: конец черной полосы и помощь покровителей Видео
17:01
Суд не позволил рейдерам безосновательно арестовать имущество "Агроинвест Холдинга", – сообщение компании
17:00
Коронавирус в Украине и мире 7 августа: число больных преодолело новую психологическую отметку Видео
16:56
Повышение тарифов на воду: в КГГА рассказали, что ждет киевлян
16:51
Хитрый план: Лукашенко предложил свою "коронавирусную" кровь для оппозиции
16:49
Предложенные НКРЭКУ изменения допустимых небалансов для поставщиков газа приведут к повышению тарифов для населения - ассоциация
16:44
"Обострение агрессии": астролог назвал очень опасные дни августа
16:30
"Смести с лица земли жидомасонов": во Львове разгорелся антисемитский скандал
16:29
Как украинские и российские артисты массово отказались выступать на концерте Лукашенко
16:14
Украина призвала освободить территории Грузии от войск России: в Киеве сделали заявление
16:09
Политтехнолог раскрыл новую стратегию Путина по Украине
15:40
Украинцев предупредили об отключении газа: кому не повезет Видео
15:29
У Зеленского рассказали, какие препараты для лечения COVID-19 тестируют в Украине
15:26
Новые болезни в мире: названа крупнейшая движущая сила
15:00
Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Сергея Мельника и Арама Арзуманяна Видео
14:58
Украина готовится к новому разведению сил на Донбассе: у Зеленского сделали анонс
14:52
"Никаких ограничений": Кернес поднял бунт из-за карантина Видео
14:47
"Переночевать, поесть и выпить": Зеленский рассказал о визите на передовую на Донбассе
14:42
Когда Киев покинет жара: синоптик назвала даты Видео
14:13
Путин и Лукашенко обсудили задержание в Беларуси боевиков РФ: детали разговора Видео
14:01
В Украине обновили зоны карантина: какие города и районы ждут жесткие ограничения
13:57
Кравчук рассказал, в каком случае поедет на оккупированный Донбасс
13:51
"Все жили во времена Януковича": Зеленский объяснил скандальное назначение в ОП
13:18
Ефремову вызывают психиатра из-за подозрения в психическом расстройстве
13:14
В поезде пьяный безбилетник устроил драку и пытался душить проводника Видео
13:07
В Германии выступили с жестким заявлением в адрес США из-за Северного потока-2
12:45
"Коронавирус атаковал Киевхлеб": десятки больных, закрыта пекарня
12:32
Выборы президента Беларуси: задержан еще один соратник соперника Лукашенко
12:27
На Львовщине депутат обматерил и ударил женщину Видео
12:27
Новая жена Виктора Павлика отреагировала на смерть его сына
12:21
Хотела - и не долетела: Глюкозу не пустили в Украину и дали запрет на въезд Видео
12:17
"Это не страшилки": в Киеве обнаружили еще почти 200 новых случаев COVID-19 Видео
11:46
В Харькове пытавшийся покончить с собой мужчина устроил стрельбу по полиции Видео
11:44
Макс Барских записал англоязычную песню Silence Видео
11:34
Меняется течение болезни: в МОЗ сделали тревожное заявление о COVID-19 Видео
11:17
Танці з зірками 2020 - актер Арам Арзуманян идет на шоу Видео
11:07
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: росСМИ отыскали "украинский след"
10:59
Умер сын Виктора Павлика
10:47
Психотерапевт объяснил, почему в Украине увеличилось количество терактов Видео
10:35
"Самый плохой год": куму Путина грозит фиаско – астролог
10:31
"Бессовестная": Настя Каменских в крошечных трусиках вызвала бурный восторг в сети
10:30
Взрыв в Бейруте - важный урок для Украины мнение
10:17
Ударим ядерным оружием: в России пригрозили атомными бомбами в "ответ на агрессию"
10:06
В сеть слили кадры из 2 сезона Пацанов Фото
09:48
"Изнасилование" мозга: эксперт объяснил, почему украинцы перестали соблюдать карантин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять