В Украине изменятся правила работы службы такси

Службу такси ждут новые правила работы / УНИАН

В Министерстве инфраструктуры разработали законопроект, который внесет существенные изменения в регулирование работы службы такси в Украине.

Как сообщил глава ведомства Владислав Криклий, количество людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220 тысяч, что составляет 1,1% от экономически активного населения страны.

"При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%. Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд гривен в год. За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит", - подчеркнул министр.

Чиновник добавил, что новый законопроект должен исправить эту ситуацию и вывести пассажирских перевозок из тени. Таксисты будут работать на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год. В Министерстве надеются, что благодаря указанным изменениям государственный бюджет сможет получать порядка 800 миллионов гривен в год.

Новые требования к перевозчикам:

обязательная медицинская справка и сервисная книжка для автомобильного индивидуального перевозчика;

автомобильным индивидуальным перевозчиком не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за отдельные преступления.

Перевозчиков намерены строго контролировать. Эти функции будет выполнять Укртрансбезопасность.

Как ранее сообщалось, в Киеве произошел конфликт между директором школы вождения Автоледи и водитель одной из служб такси.

Напомним, ранее в сервисах такси объяснили, почему резко подорожали поездки по Киеву во время карантина.