Технику перебросили на позиции: ВСУ усилили систему ПВО на северном направлении

Украинские военнослужащие усилили систему ПВО на северном направлении / Facebook/PvkCenter

Украинские военные усилили системы противовоздушной обороны на северном направлении в рамках проведения стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия – 2021.

Как сообщает Министерство обороны Украины, подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования Центр провели выдвижение на определенные позиции.

По данным МО, это позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия.

/ Facebook/PvkCenter

Вместе с тем жителей населенных пунктов Черниговской области призывают не препятствовать и не сообщать о маршрутах движения передислокации войск.

/ Facebook/PvkCenter

"Все мероприятия проходят в рамках учений", - сказано в сообщении.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень, целью которого является определение основных направлений реализации военной политики государства. В документе идет речь о развитии военного комплекса Украины до 2025 года.