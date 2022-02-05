Теперь будут чистыми и с видеокамерами: в Киеве собрались заменить старые маршрутки

Для столичных перевозчиков ужесточили правила конкурса.
В Киеве намерены заменить устаревшие маршрутные автобусы малой вместительности. Для этого в городской государственной администрации ужесточили требования для перевозчиков.
Первый конкурс с новыми требованиями прошел в июне 2021 года, пишет "Апостроф".
По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, в июне прошлого года из-за несоответствия требованиям конкурсный комитет и Департамент транспортной инфраструктуры приняли беспрецедентное решение о недопущении к конкурсу 22 предложений из 35.
Среди основных причин недопуска - нарушение законодательства при подготовке пакетов документов, что указывает на то, что перевозчик подал транспорт, не соответствующий нормам, установленным как стандарт.
Читайте такжеВ Днепре водитель умер прямо за рулем маршрутки с пассажирамиСледующий конкурс прошел 10 декабря 2021 года. И к перевозчикам предъявили еще более жесткие требования:
- вместимость от 60 мест;
- экологический стандарт Евро-5;
- отсутствие шумового и визуального загрязнения;
- водитель должен быть одет в униформу и общаться на государственном языке;
- салон должен соответствовать инклюзивности;
- в салоне на видном месте должна быть информация о перевозчике и контактах для обращения граждан;
- в салоне должны быть датчики подсчета пассажиропотока, а также четыре видеокамеры с высокой четкостью изображения.
Большинство из этих требований для перевозчиков оказались "непосильной ношей", из-за чего на конкурс подали рекордно малое количество заявок.
Ранее сообщалось, что в поселке Вита-Почтовая (Киевская область) маршрутка на скорости выехала на встречную и едва не протаранила несколько автомобилей. По предварительной версии событий, у автобуса отказали тормоза.