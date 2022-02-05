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Теперь будут чистыми и с видеокамерами: в Киеве собрались заменить старые маршрутки

5 февраля 2022, 12:08
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Для столичных перевозчиков ужесточили правила конкурса.

В Киеве освободят от маршруток / t.me/kyivoperativ, УНИАН

В Киеве намерены заменить устаревшие маршрутные автобусы малой вместительности. Для этого в городской государственной администрации ужесточили требования для перевозчиков.

Первый конкурс с новыми требованиями прошел в июне 2021 года, пишет "Апостроф".

По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, в июне прошлого года из-за несоответствия требованиям конкурсный комитет и Департамент транспортной инфраструктуры приняли беспрецедентное решение о недопущении к конкурсу 22 предложений из 35.

Среди основных причин недопуска - нарушение законодательства при подготовке пакетов документов, что указывает на то, что перевозчик подал транспорт, не соответствующий нормам, установленным как стандарт.

Читайте такжеВ Днепре водитель умер прямо за рулем маршрутки с пассажирамиСледующий конкурс прошел 10 декабря 2021 года. И к перевозчикам предъявили еще более жесткие требования:

  • вместимость от 60 мест;
  • экологический стандарт Евро-5;
  • отсутствие шумового и визуального загрязнения;
  • водитель должен быть одет в униформу и общаться на государственном языке;
  • салон должен соответствовать инклюзивности;
  • в салоне на видном месте должна быть информация о перевозчике и контактах для обращения граждан;
  • в салоне должны быть датчики подсчета пассажиропотока, а также четыре видеокамеры с высокой четкостью изображения.

Большинство из этих требований для перевозчиков оказались "непосильной ношей", из-за чего на конкурс подали рекордно малое количество заявок.

Ранее сообщалось, что в поселке Вита-Почтовая (Киевская область) маршрутка на скорости выехала на встречную и едва не протаранила несколько автомобилей. По предварительной версии событий, у автобуса отказали тормоза.

Автор: Сергей Кущ
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