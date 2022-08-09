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"Теперь мы диктуем условия": Путину могли доложить об ударе по Крыму на этапе планирования - Жданов

9 августа 2022, 22:55

О подготовке удара по военной базе знала российская разведка.

Олег Жданов, Крым
Российская разведка могла знать о подготовке удара по Крыму / Коллаж фото Главред, УНИАН

Российская разведка и генштаб знали о том, что у Украины есть дальнобойные ракеты и ВСУ собираются мощно ударить по Крыму. Об этом даже могли предупреждать российского диктатора Владимира Путина. Об этом блиц-интервью Главреду рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт считает, что российская сторона не знала, когда этот момент может наступить.

"Я думаю, что российская разведка знала. Вполне возможно, что знал генеральный штаб, и, может быть, даже докладывали Путину. Просто они не знают, что под это подложить. Нужен какой-то предлог, чтобы подымать волну в мире. Там же не все фанаты и не все глупые люди. Они прекрасно понимают, что весь мир против них, а они остались в гордом одиночестве. Да, Лавров и Песков пыжатся перед камерами, рассказывая, как они завоюют Украину и на этом не остановятся. Но тот же Лавров – не глупый человек и понимает, куда они влезли, просто он зависим и не может по-другому", - сказал Олег Жданов.

Он добавил, что сейчас наступил момент, когда свои условия начала диктовать Украина.

"Этот день четко продемонстрировал цели и намерения Украины. То, о чем говорил Зеленский – выход на границы 1991 года является условием для начала переговорного процесса с Российской Федерацией", - добавил Жданов.

Мощный удар по Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при нагрузке топлива.

Следует отметить, что до 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк РФ. В его составе находятся преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. отсюда русская армия осуществляет авианалеты и бомбардировки украинских городов.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение деоккупация Крыма
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