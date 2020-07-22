Теракт в Луцке: у Авакова рассказали новые детали о террористе Кривоше

Геращенко считает, что Кривошей получит длительный срок / УНИАН

Против захватившего во вторник, 22 июля, автобус в Луцке Максима Кривоша открыто уголовное дело сразу по нескольким статьям. Мужчина уже находится в СИЗО. Сегодня ему изберут меру пресечения. Ранее гражданин не был под наблюдением силовых структур.

Как сообщает пресс-служба полиции Волынской области, в отношении Кривошея открыто ряд уголовных дел: захват заложников по части 2 статьи 147, незаконное обращение с оружием и боеприпасами по части 1 статьи 348, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов по статье 348 и террористический акт по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

В данный момент Кривош находится в СИЗО.

Задержание террориста прокомментировал замминистра МВД Антон Геращенко. Он утверждает, что Кривошея не выпустят на свободу.Читайте такжеТеракт в Луцке: заложники освобождены, преступник задержан

"Я уверен, что суд не изберет ни одну меру пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит долгий срок заключения", - отметил чиновник.

По его словам, до этого инцидента правоохранительные органы не имели претензий к Кривошу. Дважды судимый гражданин после своего освобождения в 2003 году не демонстрировал поведения, которое могло бы заинтересовать силовиков.

Геращенко считает, что Кривош обладает определенными особенностями психики.Читайте также"Пусть Зеленский поднимет свой зад": заложница из автобуса в Луцке вышла на связь

"В Украине есть десятки тысяч граждан, которые в жизни оступились, провели 10-12 лет в местах лишения свободы, но они после этого не захватывают заложников, не стреляют в центре города. Здесь есть особенности психологии личности", - подчеркнул он.

Ранее полицейские задержали в Харькове подельника Кривоша. У него изъяли арсенал оружия, который по предварительной информации был привезен из зоны АТО на Донбассе.