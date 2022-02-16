Тимошенко показала свежее фото с мужем и процитировала Маугли

Юлия Тимошенко с мужем Александром в День единения 16 февраля / Фото facebook.com/YuliaTymoshenko

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко опубликовала в соцсети новое фото с мужем Александром.

На фото в Instagram Александр и Юлия Тимошенко стоят рядом, держа в руках флаг Украины. Пост дополняет короткая фраза: "Мы с тобой одной крови – украинской!".

Как известно, сегодня Украина отмечает новый праздник - День единения.

Президент Украины Владимир Зеленский открыл телемарафон национального единства по случаю Дня единения и обратился к украинцам.

Также вместе с супругой Еленой запустил челендж ко Дню единения Украины.

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Глава государства предложил украинцам сделать фото с флагом Украины, добавить хэштег #UAразом и опубликовать в соцсетях.

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