Тимошенко показала свежее фото с мужем и процитировала Маугли

Александр и Юлия Тимошенко позируют рядом, держа в руках флаг Украины. Фото было опубликовано 16 февраля - в День единения.
Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко опубликовала в соцсети новое фото с мужем Александром.
На фото в Instagram Александр и Юлия Тимошенко стоят рядом, держа в руках флаг Украины. Пост дополняет короткая фраза: "Мы с тобой одной крови – украинской!".
Как известно, сегодня Украина отмечает новый праздник - День единения.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл телемарафон национального единства по случаю Дня единения и обратился к украинцам.
Также вместе с супругой Еленой запустил челендж ко Дню единения Украины.
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Глава государства предложил украинцам сделать фото с флагом Украины, добавить хэштег #UAразом и опубликовать в соцсетях.
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Автор: Анна Багрий