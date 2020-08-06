Зеленский поведал, почему назначил Кравчука в ТКГ на переговоры в Минске

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил − первый в истории глава страны (1991-1994) Леонид Кравчук опытный человек и пользуется авторитетом, и именно поэтому он назначил его председателем Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

Об этом Зеленский рассказал на брифинге для прессы во время рабочей поездки в Донецкую область.

"У нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должна мощный, мудрый, образованный человек, пользующийся авторитетом во всей Украине, в частности на временно оккупированных территориях. Он опытный человек", — заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил – в украинской делегации в ТКГ вместе с Кравчуком будут работать первый украинский премьер-министр, 87-летний Витольд Фокин, нынешний вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

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Напомним, ранее украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе возглавлял второй (1995-2005) президент Украины Леонид Кучма. Но 28 июля стало известно, что он больше не будет принимать участия в переговорах в Минске.