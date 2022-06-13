"Тогда могут начаться мирные переговоры": Подоляк назвал задачи "минимум" и "максимум" для Украины

Подоляк назвал задачи "минимум" и "максимум" для Украины / УНИАН, скриншот

Война будет продолжаться столько, сколько Украине потребуется для доказательства необходимости ухода РФ с наших территорий.

В интервью белорусскому изданию "Зеркало" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал цели Украины в войне, которую развязала Россия.

"Президент предложил программу минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После – может начаться мирный переговорный процесс, где мы обсудим все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема", - сказал Подоляк.

Он затрудняется ответить, когда именно закончится война, но добавил, что война будет продолжаться столько, сколько Украине потребуется на доказательство необходимости ухода РФ с наших территорий.

Читайте также"Аппетиты не ограничатся Украиной": Подоляк о планах Госдумы по ЛитвеРанее Подоляк заявил, что категорически недопустимыми являются любые разговоры относительно подготовки к аннексии южных и восточных областей Украины. Разного рода заявления о возможности ослабления санкций против России также неприемлемы.

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