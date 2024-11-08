Трамп может предложить Путину сделку по Украине: Золотарев описал сценарий

Если Путин не согласится на условия Трампа, США окажут Украине максимальную поддержку. Но если Зеленский не пойдет на его условия, это обернется против Украины.

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Трамп может предложить Путину сделку по Украине/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин YouTube

Вкратце:

Трамп может предложить Путину сделку для завершения войны в Украине

Если Путин не согласится на условия Трампа, США увеличат помощь Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить российскому диктатору Владимиру Путину сделку, чтобы остановить войну в Украине.

Если глава Кремля не согласится на условия Трампа, тогда США могут предоставить Украине максимальную поддержку. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

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"Трамп будет предлагать остановить войну. Он будет разыгрывать пасьянс: если Путин не останавливает войну, не соглашается на его предложения, то США окажут Украине максимально возможную поддержку. Я с 2022 года говорил, что Байден водит нас за нос и делает ставку на медленное истощение России", - отметил политолог.

По его словам, объемы военной помощи Соединенных Штатов могли бы быть куда большими, но нам давали ровно столько, чтобы мы и не упали, и не победили.

"У США есть ресурсы сделать так, чтобы война для России стала проблемой. Другой момент - это истощение человеческого ресурса", - считает Золотарев.

Он отметил, что Трамп тем не менее мыслит в ключе: "не согласен - сделаю так, чтобы к этому принудили внешние обстоятельства". С другой стороны, он будет предлагать вести разговор о смягчении санкционного режима в отношении России, что полностью исключалось демократами.

"А что касается Украины, то если, допустим, Зеленский не пойдет на его условия, это может грозить резким сокращением помощи. Это и так будет, но, возможно, Трамп имеет в виду более радикальные подходы. Особенно с учетом того, что мы критически зависим от доброй воли наших партнеров", - добавил политолог.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Что известно о Дональде Трампе/ Инфографика: Главред

Какие решения может принять Трамп в отношении Украины - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине. Он отметил, что верит в заявления Дональда Трампа относительно быстрого завершения войны, но подчеркнул, что это не означает, что эти планы обязательно воплотятся в реальность.

Дипломат и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал прогноз и отметил, что Украину при Трампе может ждать два сценария. Трамп будет принимать конкретные решения, считает Кулеба.

Также ранее Главред сообщал, что появился неожиданный прогноз первых шагов Трампа. В политической системе США много предохранителей от волюнтаризма, говорит Андрей Золотарев.

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