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Трамп может предложить Путину сделку по Украине: Золотарев описал сценарий

Алёна Воронина
8 ноября 2024, 15:07
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Если Путин не согласится на условия Трампа, США окажут Украине максимальную поддержку. Но если Зеленский не пойдет на его условия, это обернется против Украины.
Трамп может предложить Путину сделку по Украине: Золотарев описал сценарий
Трамп может предложить Путину сделку по Украине/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин YouTube

Вкратце:

  • Трамп может предложить Путину сделку для завершения войны в Украине
  • Если Путин не согласится на условия Трампа, США увеличат помощь Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить российскому диктатору Владимиру Путину сделку, чтобы остановить войну в Украине.

Если глава Кремля не согласится на условия Трампа, тогда США могут предоставить Украине максимальную поддержку. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

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"Трамп будет предлагать остановить войну. Он будет разыгрывать пасьянс: если Путин не останавливает войну, не соглашается на его предложения, то США окажут Украине максимально возможную поддержку. Я с 2022 года говорил, что Байден водит нас за нос и делает ставку на медленное истощение России", - отметил политолог.

По его словам, объемы военной помощи Соединенных Штатов могли бы быть куда большими, но нам давали ровно столько, чтобы мы и не упали, и не победили.

"У США есть ресурсы сделать так, чтобы война для России стала проблемой. Другой момент - это истощение человеческого ресурса", - считает Золотарев.

Он отметил, что Трамп тем не менее мыслит в ключе: "не согласен - сделаю так, чтобы к этому принудили внешние обстоятельства". С другой стороны, он будет предлагать вести разговор о смягчении санкционного режима в отношении России, что полностью исключалось демократами.

"А что касается Украины, то если, допустим, Зеленский не пойдет на его условия, это может грозить резким сокращением помощи. Это и так будет, но, возможно, Трамп имеет в виду более радикальные подходы. Особенно с учетом того, что мы критически зависим от доброй воли наших партнеров", - добавил политолог.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе/ Инфографика: Главред

Какие решения может принять Трамп в отношении Украины - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине. Он отметил, что верит в заявления Дональда Трампа относительно быстрого завершения войны, но подчеркнул, что это не означает, что эти планы обязательно воплотятся в реальность.

Дипломат и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал прогноз и отметил, что Украину при Трампе может ждать два сценария. Трамп будет принимать конкретные решения, считает Кулеба.

Также ранее Главред сообщал, что появился неожиданный прогноз первых шагов Трампа. В политической системе США много предохранителей от волюнтаризма, говорит Андрей Золотарев.

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