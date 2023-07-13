УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Требовали еще с середины 2000-х: Куса назвал условия вступления Украины в НАТО

Андрей Ганчук
13 июля 2023, 12:48 обновлено 13 июля, 12:54
22
Для интеграции Украины в Североатлантический альянс Киеву нужно реализовать ряд важных реформ и добиться согласия всех стран блока, отметил Илия Куса.
Куса, НАТО
Украине для вступления в НАТО нужно коллективное решение всех стран Альянса - Куса / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Чтобы Украина вступила в НАТО, нужно заручиться поддержкой всех стран-участников Альянса. Киеву следует провести ряд реформ – в системе правосудия, правоохранительных органах, усилить борьбу с коррупцией в государственном управлении и решить вопрос со свободой медиа. Надо в целом добиться повышения эффективности работы государства. Об этом заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

В интервью Главреду он рассказал о том, что все решения в НАТО принимаются на коллективной основе. Поэтому вступление Украины в Альянс должны поддержать все страны блока безопасности Запада. Пока такого единства нет.

"Поскольку решение в Альянсе принимается консенсусом, то все должны быть "за", То есть политически и фактически все должны его поддерживать. На данный момент, судя по всему, единства нет. У всех по разным причинам могут быть свои взгляды на эту ситуацию", - отметил Куса.

видео дня

По его словам, для успешной евроатлантической интеграции Украине нужно реализовать реформы, которые требовало НАТО еще с середины 2000-х годов.

"Условия же касаются реформ в системе правосудия, правоохранительных органах, а также улучшения ситуации с борьбой с коррупцией в области госуправления и со свободой медиа. А также вопросы, которые связаны с трансформацией бюрократического аппарата как такового. То есть то, что от нас требовали с середины двухтысячных, те самые реформы, которые касаются преобразования государства и повышения эффективности его работы. Особенно это касается кадровой политики и борьбы с коррупцией", - подчеркнул Илия Куса.

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе, который состоялся 11-12 июля, страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству. Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией. По мнению гаранта, в самом Альянсе должны быть заинтересованы в евроатлантической интеграции Украины не меньше, чем сам Киев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пока не может получить приглашения в НАТО. Госсекретарь не видит такой возможности, пока идет война с оккупантом Россией. Однако Альянс будет усиливать Киев для того, чтобы Украина смогла приблизиться к стандартам НАТО.

Другие новости:

НАТО вступление в НАТО Илия Куса новости Украины
Реклама

Главное за день

Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - Куса

Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - Куса

11:40 Эксклюзивы
Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

11:33 Политика
"Российская империя не будет существовать": Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе

"Российская империя не будет существовать": Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе

10:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:03

В России скоропостижно скончалась звезда сериала Каменская

13:00

Бездомный накопил 1млн долларов, но продолжает просить милостыню: в чем причина

12:48

Требовали еще с середины 2000-х: Куса назвал условия вступления Украины в НАТО

12:44

Запад может кардинально изменить ситуацию: эксперт о сценарии завершения войныВидео

12:42

Российская певица созналась в алкоголизме

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:19

Глава Пентагона пояснил, скоро ли Украина получит кассетные боеприпасы

12:10

"Силиконовая дева": Ани Лорак в неподобающем наряде сплясала под свой трекВидео

12:06

Выщипывать волосы в носу противопоказано: врачи объяснили причину

11:46

Лавров взбесился из-за передачи Украине F-16 и пригрозил "катастрофой"

Реклама
11:40

Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - КусаЭксклюзив

11:33

Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

11:23

От атаки "Шахедов" по Киеву есть пострадавшие в Дарницком районе - КГВАВидео

10:58

Уничтоженных оккупантов вывезли грузовики: детали удара по штабу РФ в Бердянске

10:34

Головоломка для тех, кто самый внимательный: надо найти волка за 10 секунд

10:33

Это нужно делать раз в несколько дней: как продезинфицировать экран телефона

10:30

"Российская империя не будет существовать": Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе

10:04

В РФ Путину ищут замену: экс-сотрудник КГБ назвал неожиданного кандидата

09:40

Путешественник из глубины веков: Авраменко рассказал о звуке-непоседеВидео

09:39

"Впечатляющая неуверенность": Волкер раскритиковал НАТО из-за позиции по Украине

09:20

"Раненых вывозили тайком": в Мариуполе взорвали казармы с кадыровцами

Реклама
08:54

Женщина показала, как можно оживить грязный противень, используя только духовкуВидео

08:41

На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

08:36

Разборки у Шойгу: генерала РФ выгнали с должности после критики командования

07:59

ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

07:41

Украина победит в войне через год и вступит в НАТО и Евросоюз – Зеленский

06:58

В России выведена порода откровенных маньяковмнение

06:54

Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки: подробности

06:40

Почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная: Авраменко удивил ответомВидео

05:00

Что нельзя делать после похорон родного человека: самые важные советы и запреты

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июля

03:40

Политолог спрознозировал, кому Путин может передать власть

03:00

Золотарев рассказал, почему Путин мигом драпанул из Москвы во время бунта ПригожинаВидео

02:35

Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл - друг семьи рассказал правду

02:05

Перегрев двигателя в жару: хитрый лайфхак поможет не угробить движок

01:35

"Это государство в государстве": Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФВидео

00:36

Крест отца, похоронившего ребенка: украинский телеведущий рассказал об убийстве дочери

12 июля, среда
23:50

"Любите врагов ваших, молитесь за них": скандальный Ломаченко зашкварился в Instagram

22:50

Суровикина задержали из-за мятежа Пригожина: в Сети рассказали новую версию

22:46

"Это хорошие новости для Украины": Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков

22:20

Зачем 14 июля нужно экономить деньги: приметы и что нельзя делать

Реклама
21:57

"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

21:55

Блогер-скандалист рассказал, почему Гайтана ушла со сцены

21:46

"Саммит НАТО стал поражением для Путина": премьер Португалии поддержал Украину

21:23

Зеленский ответил на слова президента Чехии про "окно возможностей" ВСУ до конца года

21:12

Никому ничего не обещал: Эрдоган рассказал, как вернулись командиры Азова в Украину

21:03

Ветеринар назвал пять признаков того, что ваша собака действительно доверяет вамВидео

20:13

"Воля або смерть": 1+1 покажет документалку про воинов Восточного фронта

19:44

Авраменко рассказал, как правильно назвать ссылку на украинском языкеВидео

19:42

"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично": Зеленский поставил на место УоллесаВидео

19:42

Виталий Козловский показал, в каких условиях проходит военные учения

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять