Требовали еще с середины 2000-х: Куса назвал условия вступления Украины в НАТО

Для интеграции Украины в Североатлантический альянс Киеву нужно реализовать ряд важных реформ и добиться согласия всех стран блока, отметил Илия Куса.

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Украине для вступления в НАТО нужно коллективное решение всех стран Альянса - Куса / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Чтобы Украина вступила в НАТО, нужно заручиться поддержкой всех стран-участников Альянса. Киеву следует провести ряд реформ – в системе правосудия, правоохранительных органах, усилить борьбу с коррупцией в государственном управлении и решить вопрос со свободой медиа. Надо в целом добиться повышения эффективности работы государства. Об этом заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

В интервью Главреду он рассказал о том, что все решения в НАТО принимаются на коллективной основе. Поэтому вступление Украины в Альянс должны поддержать все страны блока безопасности Запада. Пока такого единства нет.

"Поскольку решение в Альянсе принимается консенсусом, то все должны быть "за", То есть политически и фактически все должны его поддерживать. На данный момент, судя по всему, единства нет. У всех по разным причинам могут быть свои взгляды на эту ситуацию", - отметил Куса.

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По его словам, для успешной евроатлантической интеграции Украине нужно реализовать реформы, которые требовало НАТО еще с середины 2000-х годов.

"Условия же касаются реформ в системе правосудия, правоохранительных органах, а также улучшения ситуации с борьбой с коррупцией в области госуправления и со свободой медиа. А также вопросы, которые связаны с трансформацией бюрократического аппарата как такового. То есть то, что от нас требовали с середины двухтысячных, те самые реформы, которые касаются преобразования государства и повышения эффективности его работы. Особенно это касается кадровой политики и борьбы с коррупцией", - подчеркнул Илия Куса.

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе, который состоялся 11-12 июля, страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству. Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией. По мнению гаранта, в самом Альянсе должны быть заинтересованы в евроатлантической интеграции Украины не меньше, чем сам Киев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пока не может получить приглашения в НАТО. Госсекретарь не видит такой возможности, пока идет война с оккупантом Россией. Однако Альянс будет усиливать Киев для того, чтобы Украина смогла приблизиться к стандартам НАТО.

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