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"Трибуна революции": учительница прыгнула на парту, рассказывая о Евромайдане

23 февраля 2021, 17:50
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Педагог в преподавательском пылу устроила прямо на уроке небольшой акробатический номер - видимо, чтобы ученики прониклись революционным духом.

Школа, учительница
Учительница прыгнула на парту, рассказывая о Евромайдане / скриншот из видео

В Ровенской области в Александрийском лицее учительница объясняла тему урока и настолько вошла в раж, что вскочила на парту с ногами. Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Instagram.

"Когда любишь свою работу", ‒ говорится в подписи к видео. Причем одета учительница была в платье цвета хаки ‒ с так называемой камуфляжной раскраской.

Судя по всему, речь учительницы была посвящена событиям Революции достоинства 2013-2014 годов. Причем она отчего-то продекламировала ученикам стихотворение советского поэта Владимира Маяковского "Из улицы в улицу", которое посвящено Октябрьской революции 1917 года.

В ответ на вопрос удивленной ученицы "А зачем вы вылазили?" педагог не задумываясь ответила ‒ "Мы же говорим о революции".

В комментариях под видео мнения разделились. Часть пользователей негативно воспринимали небанальные педагогические методы учительницы.

"Дурдом. И такие учат наших детей", "Эти ученики сейчас тупые - это просто жесть. Они сейчас на уроки ходят или видео снимать? Чем дальше, тем страшнее", ‒ написали они.

Скриншоты

Скриншоты

Но большая часть восхитилась работой учительницы и тому, как она выкладывается на уроке.

"Классная преподавательница! Нужно реально любить свою профессию, чтобы рассказывать с такими эмоциями стихи. Я бы с радостью ходил бы к ней на уроки", "Мы все очень любим эту учительницу и оригинальный подход проведения урока. Даже самые сложные темы преподает (если не понимаем - пропевает) на ура. Пусть другие учителя равняются на это замечательный пример", "Не верится. Нынешние преподаватели на что только не пойдут, чтобы дети их слушали и были заинтересованы в уроке", - написали пользователи.

Скриншоты
Скриншоты
Скриншоты

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В школе №137 города Днепр разгорелся языковой скандал. Как сообщают родители учеников, учительница младших классов Виктория Жданова ведет жесткую политику украинизации, а детей из русскоязычных семей вообще называет врагами государства.
  • До того в селе Потелич Жовковского района Львовской области заместитель директора школы по воспитательной работе избила учащегося 6-го класса прямо в классе.
Революция Достоинства школы новости Ровно
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