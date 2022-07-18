Трупы российских солдат подвозят ежедневно: на Харьковщине оккупанты обустроили морг

Российские оккупанты устроили морг для солдат на Харьковщине / коллаж Reuters, Радио Свобода

На Харьковщине оккупанты обустроили морг, когда свозят огромное количество погибших ликвидированных российских солдат. Об этом сообщает Боровский поселковый совет.

Тела свозят в поселок Боровая Изюмского района. Количество трупов постоянно растет. Известно, что среди них преимущественно те, кого ВСУ ликвидировали в Луганской и Донецкой областях.

"На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Боровой оккупанты устроили морг, куда свозят трупы своих военных. Их количество постоянно растет, поскольку россияне ежедневно теряют своих солдат в боях как в соседних Луганской и Донецкой областях, так и в тылу захваченных территорий", - говорится в сообщении.

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Потери армии РФ

Недавно стало известно о том, что Путину отчитались о потерях российской армии в Украине. Тогда, по состоянию на утро 9 июля, погибших было по меньшей мере 52 066 человек.

Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин утверждал, что армия России насчитывает уже около 50 тыс. погибших и раненых на войне на территории Украины. Кроме того, РФ потеряла более 30% своей боевой эффективности на суше. Радакин чувствует "абсолютную" уверенность в победе ВСУ.

По данным украинского Генштаба по состоянию на утро 18 июля, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла по меньшей мере 38 450 солдат. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере 150 оккупантов.

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