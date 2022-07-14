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ВСУ отразили попытки захватить Углегорскую ТЭЦ, а враг понес огромные потери - Генштаб

14 июля 2022, 20:32

Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Петровки, а также вели воздушную разведку.

война в Украине, ВСУ
ВСУ отбили оккупантов на донецком направлении / facebook.com/GeneralStaff

Вражеские войска сегодня, 14 июля, понесли огромные потери на Донецком направлении, а ВСУ не позволили им захватить под свой контроль Углегорскую теплоэлектростанцию, пишет Генштаб ВСУ.

Волынское, Полесское и Северское направления - ситуация без существенных изменений. На последнем - вражеские подразделения обстреляли населенные пункты Дорошевка и Грабовское Сумской области.

Харьковское направление - противник пытается удержать занятые ранее рубежи и позиции. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии города Харькова и населенных пунктов Протопоповка, Прудянка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное.

Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Петровки, а также вели воздушную разведку с оперативно-тактическими БПЛА "Орлан-10" вблизи Василенкова и Шевченко.

Славянское направление - враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвенкового, Богородичного, Кутузовки, Большой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки. Задействовал авиацию для удара по району Маяки.

Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька наши воины успешно отразили.

Донецкое направление - оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменное, Серебрянка, Спирное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледарь, Белогоровка, Выемка, Семигорье, Майское, Покровское и других. Нанес авиаудары в частности неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу урон и заставили отступить.

Новопавловское и Запорожское направления - враг наступательных и штурмовых действий не вел. Однако обстрелял позиции ВСУ из артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Новоукраинка, Времовка, Ольговское, Темировка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандреевка, Невельское и Орехов.

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Южнобужское направление - противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степной Долины, Прибугского, Александровки, Зари, Котляревого, Любомировки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарцев, Яковлев, , Княжевки, Ивановки, и Красного Яра. Применил авиацию для удара неподалеку от Таврического.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает блокировать северо-западную часть Черного моря и наносит ракетные удары по объектам на территории Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас не время вести переговоры с Россией. Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы.

Напомним, утром в четверг, 14 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями. Также пострадали Дом офицеров, расположенные неподалеку жилые дома. Уже известно о 22 погибших. 39 человек не выходят на связь и считаются без вести пропавшими. Президент Зеленский после этого заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

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