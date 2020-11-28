Трюдо обвинил режим Сталина в гибели украинцев во время Голодомора

Трюдо напомнил миру о Голодоморе / УНИАН

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал эмоционально очень сильное заявление в День памяти жертв голодоморов, призвав соотечественников почтить жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

"Сегодня мы присоединяемся к украинским общинам в Канаде и по всему миру, чтобы вспомнить миллионы людей, пострадавших и погибших во время Голодомора. С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина вызвал в Украине ужасный голод — геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Миллионы умерли от голода, многие из них дети, а другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании", — цитирует УНН канадского лидера.

По словам Трюдо, украинцы смогли преодолеть невероятную жестокость и выстоять. Он добавил, что в 1991 году Украина завоевала независимость после полувекового советского гнёта.

"На протяжении десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира. Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эти суровые истины и взять на себя обязательство всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой. В эту годовщину я призываю всех канадцев почтить память жертв Голодомора и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас. Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины", — сказал в заключение премьер.