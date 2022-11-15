Трюдо, Лавров / reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо жестко опустил Сергея Лаврова на саммите G20.

Как сообщает CBC News, Трюдо назвал заявления Лаврова о работе американских лабораторий в Украине "абсолютным мусором".

Выступая на форуме по здравоохранению в рамках саммита G20, Трюдо призвал лидеров и дипломатов лучше работать с фактами.

Это произошло после того, как Лавров в очередной раз упомянул о "тайных американских биолабораториях", якобы работающих на территории Украины.

"Канада стала одной из самых решительных стран, которые на саммите G20 в Индонезии настаивали на том, чтобы лидеры "Большой двадцатки" осудили Россию за ухудшение инфляции и глобальной безопасности в результате ее войны в Украине", - отмечают эксперты издания.

Саммит G20

Отметим, российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращение к участникам не планируется.

Сразу в первый день Большой двадцатки министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прибыл вместо Путина, сбежал с саммита на индонезийском острове Бали до его окончания.

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