"Тупые курицы и петухи": Гордон жестко наехал на Киркорова, Баскова и Королеву

Гордон и Королева / соцсети

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что артисты, которые молчат или поддерживают войну в Украине: Киркоров, Басков, Королева – они выбрали деньги вместо совести.

"Все перечисленные вами люди, и не только они – все они духовные проститутки, которые за деньги готовы забыть и Родину свою, я о Наташе Королевой и о ее муже Тарзане, у которого украинская фамилия – Глушко. Эти люди без Родины, без флага, без чести, без совести. У них на первом плане деньги. Поэтому там не о ком говорить. Знаете, даже не хочется тратить бранные слова, которых у меня много, но есть такое украинское слово хорошее - подонки. Они - подонки. Другого слова у меня сейчас даже и нет", — сказал в интервью ЖВЛ Дмитрий Гордон.

Гордон заявил, что не пытался достучаться до российских артистов, ведь понимает, что это не принесет никакого результата.

"Не о чем с ними говорить. Они выбрали деньги, у них нет совести, чести. Что о них говорить, они тупые курицы и петухи. Хорошо сказал, петухи в прямом смысле этого слова", — добавил Гордон.

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