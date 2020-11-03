Турчинова вызвали в ГБР на допрос - в чем дело

О получении повестки рассказал сам политик.
Руководитель штаба партии Европейская солидарность (политсила экс-президента Петра Порошенко) и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов получил от Государственного бюро расследований повестку на допрос.
Об этом сам политик сообщил на странице в социальной сети Facebook. Конкретную дату допроса Турчинов, однако, не стал сообщать подписчикам.
"Получил очередную повестку от ГБР. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах". Они, видимо, до сих пор не разобрались, кто совершал эти "преступления", потому и продуцируют дела по заказу ОПЗЖ и при активной поддержке "слуг народа"", ‒ написал Турчинов.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В рамках празднования Дня независимости Украины Владимир Зеленский отличился откровенным публичным заявлением.
- "Мы строим именно такую страну, страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует – агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму", ‒ подытожил он.
- Александр Турчинов, который воспринял заявление Зеленского на свой счет, в весьма жесткой манере его прокомментировал.