Турчинова вызвали в ГБР на допрос - в чем дело

Александр Турчинов / УНИАН

Руководитель штаба партии Европейская солидарность (политсила экс-президента Петра Порошенко) и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов получил от Государственного бюро расследований повестку на допрос.

Об этом сам политик сообщил на странице в социальной сети Facebook. Конкретную дату допроса Турчинов, однако, не стал сообщать подписчикам.

"Получил очередную повестку от ГБР. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах". Они, видимо, до сих пор не разобрались, кто совершал эти "преступления", потому и продуцируют дела по заказу ОПЗЖ и при активной поддержке "слуг народа"", ‒ написал Турчинов.

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Напомним, ранее Главред сообщал: