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"Твой рот - главное гнездо невежества": Коля Серга "разнес" Арестовича

Ангелина Подвысоцкая
7 июля 2023, 14:30 обновлено 7 июля, 14:49
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Алексей Арестович "влип" в новый скандал из-за заявлений о том, что украинские военные по возвращении с фронта "будут бросать гранаты под двери соседей".
Коля Серьга, ВСУ, Алексей Арестович
Коля Серга разнес скандальное интервью Арестовича / коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот с видео

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович попал в очередной скандал. Он высказался об украинских военных, которые вернулись с фронта с посттравматическим стрессовым расстройством. Его слова раскритиковал известный музыкант и военный Коля Серга. Видео уже разлетелось в Сети.

Арестович заговорил за военных, которые якобы по возвращении с фронта "бросают гранаты под дверь соседям". Тогда он заявил, что Украину ждет "замена базового мифа", когда военный перестанет быть героем и к нему якобы начнут относиться "с недоверием и настороженностью".

"Миллион людей с посттравматическим синдромом возвращается с оружием на руках. С привычкой решать все лишь силой. С обостренным чувством справедливости и с огромными претензиями к сообществу и с особым чувством своей значимости. Что будет в течение 3-6 месяцев после окончания войны. Будет большое количество бытовых конфликтов: граната, брошенная к соседям, стрельба за место парковки. У нас начнется ситуация, когда военный в быту будет считаться источником опасности", - говорил Арестович.

Что ответил музыкант

Коля Серга отреагировал на скандальное заявление Арестовича.

"Коллективный миф изменится от военный - герой, на военный - опасность. И это Алексей говорит после того, как идет активная фаза войны. Когда как никогда нужна мотивация военным и гражданским, которые военных активно поддерживают", - говорит Коля Серга.

Он также высмеял Арестовича, который якобы разбирается в психологии.

"Господин Алексей, психологией нужно не увлекаться, ее нужно изучать. Ее нужно изучать как минимум для того, чтобы появился такой навык как рефлексия. Которая помогает понять, что ты хочешь сказать [бред] (нецензурно) еще до того, как ты ее скажешь", - добавил музыкант.

Музыкант добавил, что Алексею Арестовичу "следует замолчать" и тогда "он приблизит победу".

"Все мы что-то можем. Но когда мы делаем больше чем мы можем, сверхусилия, то мы побеждаем. Твоя победа, господин Алексей, это замолчать. Потому что твой рот - главное гнездо невежества нашей страны. И твой фронт - молчание. Держи его с честью. Несмотря ни на что", - сказал Коля Серга.

Смотрите видео с реакцией музыканта на скандальное интервью Арестовича:

Провал Арестовича и увольнение его из ОП

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины.

После этого в Воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что ВСУ пока не имеют возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Спустя некоторое время Арестович отозвал свои извинения и вновь стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина.

Наконец утром во вторник, 17 января, Арестович заявил о том, что написал заявление об отставке.

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