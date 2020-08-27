"Творчиня", "офицерка", "гидесса": в Сети появился список официальных феминитивов

Пилотесса - именно такой феминитив у слова пилот / postupi.online/

В Сети опубликовали картинку, которую сделали в Центре гендерной культуры ‒ на которой собраны некоторые феминитивы с учетом норм нового украинского правописания.

Причем некоторые слова уже обжились в обиходе украинцев ("авторка", "захисниця", "вчена"), но большинство крайне экзотично ("мисткиня", "політикиня", "гідеса").

Далее, "письменниця", "новаторка", "опозиціонерка", "заступниця", "клієнтка", "машиністка", "дослідниця", "вчителька" регулярно используют в женском роде и в русском, и в украинском языке.

А еще из необычного можно выделить словам "творчиня", "історикиня", "політикиня", "офіцерка", "зоологиня".

Но главная проблема возникает со словами, которые не в виде феминитивов широко используются. К примеру, "кондитерка", которая ассоциируется не с профессией, а с набором кондитерских изделий, или "босса"‒ феминитив от слова босс, который навевает ассоциации о женщине без обуви, а не о женщине-руководительнице.

Напомним, ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердили изменения в Классификатор профессий. Согласно им, теперь работницы могут потребовать при внесении записи о названии работы в кадровую документацию адаптировать название для обозначения лица женского пола.