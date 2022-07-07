"Ты герой, тебя все любят": Джонсон срочно позвонил Зеленскому после своей отставки

Зеленский и Джонсон / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который 7 июля подал в отставку.

Как сообщает Офис президента Украины и правительство Британии, Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии, а также за лидерство в отстаивании интересов нашей страны на международной арене.

Что сказал Зеленский

"Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", - сказал президент.

Что сказал Джонсон

Джонсон заверил, что Великобритания будет продолжать оказывать жизненно важную оборонительную помощь Украине столько, сколько будет нужно. Он поблагодарил Зеленского за дружбу и доброту украинского народа.

О чем еще говорили

Сообщается, что Зеленский и Джонсон обсудили текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества.

В частности, они уделили внимание вопросу политической поддержки Украины, а также разблокированию экспорта продовольствия из украинских портов. Джонсон отметил, что продолжит сотрудничать с партнерами, чтобы попытаться прекратить зерновую блокаду в ближайшие недели.

Премьер-министр завершил разговор одобрением Зеленского, сказав: "Ты герой, тебя все любят".

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Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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