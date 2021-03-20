У Авакова объяснили, почему копы не мешали "огненным" беспорядкам у ОП

Беспорядки у ОП / УНИАН

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал беспорядки, которые устроили возле Офиса президента сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко.

Как подчеркнул он в комментарии Strana.ua, происходящее у ОП является хулиганством.

"Это не мирный митинг, а хулиганство", - отметил замглавы МВД.

По его словам, полиция жестко не реагирует на действия протестующих из-за того, митингующие хотят спровоцировать полицию на применение силы.

"Они хотят, чтобы полицейские избивали митингующих. Мы понимаем это, и потому пока просто фиксируем факты нарушений. И те, кто нарушают закон, будут привлечены к ответственности. Полиция будет применять силу только в тех случаях, когда это предусмотрено законом. Рекомендую СМИ в полном объёме освещать происходящее под Офисом президента, чтобы граждане сами смогли оценить, что это за митинг - мирный протест или провокация насилия", - добавил Геращенко.

Протесты у Офиса президента: