У Авакова объяснили, почему копы не мешали "огненным" беспорядкам у ОП

Происходящее у здания Офиса президента является хулиганством, заявил Антон Геращенко.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал беспорядки, которые устроили возле Офиса президента сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко.
Как подчеркнул он в комментарии Strana.ua, происходящее у ОП является хулиганством.
"Это не мирный митинг, а хулиганство", - отметил замглавы МВД.
По его словам, полиция жестко не реагирует на действия протестующих из-за того, митингующие хотят спровоцировать полицию на применение силы.
"Они хотят, чтобы полицейские избивали митингующих. Мы понимаем это, и потому пока просто фиксируем факты нарушений. И те, кто нарушают закон, будут привлечены к ответственности. Полиция будет применять силу только в тех случаях, когда это предусмотрено законом. Рекомендую СМИ в полном объёме освещать происходящее под Офисом президента, чтобы граждане сами смогли оценить, что это за митинг - мирный протест или провокация насилия", - добавил Геращенко.
Протесты у Офиса президента:
- У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
- Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
- Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна и ОП и попытались поджечь табличку на здании.