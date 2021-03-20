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У Авакова объяснили, почему копы не мешали "огненным" беспорядкам у ОП

20 марта 2021, 20:57
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Происходящее у здания Офиса президента является хулиганством, заявил Антон Геращенко.

Беспорядки у ОП / УНИАН

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал беспорядки, которые устроили возле Офиса президента сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко.

Как подчеркнул он в комментарии Strana.ua, происходящее у ОП является хулиганством.

"Это не мирный митинг, а хулиганство", - отметил замглавы МВД.

По его словам, полиция жестко не реагирует на действия протестующих из-за того, митингующие хотят спровоцировать полицию на применение силы.

"Они хотят, чтобы полицейские избивали митингующих. Мы понимаем это, и потому пока просто фиксируем факты нарушений. И те, кто нарушают закон, будут привлечены к ответственности. Полиция будет применять силу только в тех случаях, когда это предусмотрено законом. Рекомендую СМИ в полном объёме освещать происходящее под Офисом президента, чтобы граждане сами смогли оценить, что это за митинг - мирный протест или провокация насилия", - добавил Геращенко.

Протесты у Офиса президента:

  • У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
  • Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
  • Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
  • Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
  • Они также разбили окна и ОП и попытались поджечь табличку на здании.
новости Киева массовые беспорядки Антон Геращенко Сергей Стерненко
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