У Кравчука назвали неожиданную тему для переговоров Зеленского с Путиным

В ТКГ назвали тему для обсуждения президентов Украины и РФ / УНИАН

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович прокомментировал ситуацию вокруг вероятной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как подчеркнул он в интервью телеканалу Украина 24, лидеры двух государств в случае личной встречи могут обсудить тему "модернизации" Минских соглашений.

Спикер украинской делегации в ТКГ напомнил, что одним из пунктов дополнительных мер является возвращение банковской системы Украины на оккупированные Россией территории Донбасса.

"Там же рублевая система, она была установлена в сентябре 2015 года. В этом плане Минские соглашения, сколько бы россияне ни говорили, что они согласованы ООН, уже не работают с сентября 2015 года. Они требуют домодернизации. Это просто один пример, против которого россияне ничего не могут возразить", - отметил Арестович.

Он добавил, что подобных пунктов в Минских соглашениях много, и это, возможно, будет одним из главных вопросов их обновления.

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Переговоры Зеленского с Путиным: