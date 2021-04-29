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У Кравчука назвали неожиданную тему для переговоров Зеленского с Путиным

29 апреля 2021, 10:52
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Лидеры двух государств могут обсудить "модернизацию" Минских соглашений, не исключил Алексей Арестович.

СТало известно, что могут обсудить Зеленский и Путин
В ТКГ назвали тему для обсуждения президентов Украины и РФ / УНИАН

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович прокомментировал ситуацию вокруг вероятной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как подчеркнул он в интервью телеканалу Украина 24, лидеры двух государств в случае личной встречи могут обсудить тему "модернизации" Минских соглашений.

Спикер украинской делегации в ТКГ напомнил, что одним из пунктов дополнительных мер является возвращение банковской системы Украины на оккупированные Россией территории Донбасса.

"Там же рублевая система, она была установлена в сентябре 2015 года. В этом плане Минские соглашения, сколько бы россияне ни говорили, что они согласованы ООН, уже не работают с сентября 2015 года. Они требуют домодернизации. Это просто один пример, против которого россияне ничего не могут возразить", - отметил Арестович.

Он добавил, что подобных пунктов в Минских соглашениях много, и это, возможно, будет одним из главных вопросов их обновления.

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Переговоры Зеленского с Путиным:

  • Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ точно не будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос Крыма.
  • Ранее президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.
  • Президент России ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе и пригласил в Москву.
  • В Офисе президента Украины рассказали о том, что после того, как в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе произошло резкое обострение, президентская администрация отправила запрос на переговоры с лидерами нормандской четверки. Впрочем, Путин отказался от дискуссии с Зеленским.
  • Зеленский 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ, однако Путин решил не участвовать в дискуссии по Донбассу.
новости России Владимир Зеленский Владимир Путин Алексей Арестович новости Украины
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