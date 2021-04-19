У Кравчука раскрыли итоги встречи в нормандском формате

Война на Донбассе / УНИАН

19 апреля, состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки в режиме видеоконференции и все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Как сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, стороны обсудили практические шаги для реализации этого предложения.

"Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Сегодня состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции",- говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой встречи представителей глав государств нормандской четверки стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Даже прозвучало интересное предложение – провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях", - говорится в сообщении.

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Конкретные меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на завтра, 20 апреля.

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