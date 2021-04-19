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У Кравчука раскрыли итоги встречи в нормандском формате

19 апреля 2021, 22:49
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Как сообщили в ТКГ, все представители нормандской четверки подтвердили стремление к прекращению огня.

Война на Донбассе
Война на Донбассе / УНИАН

19 апреля, состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки в режиме видеоконференции и все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Как сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, стороны обсудили практические шаги для реализации этого предложения.

"Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Сегодня состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции",- говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой встречи представителей глав государств нормандской четверки стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Даже прозвучало интересное предложение – провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях", - говорится в сообщении.

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Конкретные меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на завтра, 20 апреля.

Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
  • 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
  • На следующий день боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.

нормандская четверка война на Донбассе ТКГ
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