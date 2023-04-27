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В Минобороны оправдались после нового скандала с ценами на продукты военным

Ангелина Подвысоцкая
27 апреля 2023, 20:36 обновлено 27 апреля, 21:10
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В Минобороны Украины назвали некорректным сравнение цен на продукты, которые покупает ведомство, с ценами на продукты для ГУР.
ВСУ, продукты
Минобороны оправдалось из-за цен на продукты военным / коллаж фото 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, ua.depositphotos.com

В Украине вспыхнул новый скандал из-за разницы в стоимости продуктов, которые покупает Главное управление разведки Украины и Министерство обороны Украины. ГУР покупает продукты по вдвое более низким ценам. Однако в Минобороны считают, что подобные сравнения являются некорректными. Об этом заявили в ведомстве.

Там отметили, что цены на закупку продуктов для ВСУ сравнивались с ценами на закупку продуктов для отдельной воинской части ГУР, которая дислоцируется в Киеве.

"Данная информация подается некорректно ... Сравниваются категорически не тождественные вещи", - отметили в Минобороны Украины.

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В ведомстве отметили, что Минобороны осуществляет не просто закупку продуктов питания, а комплексную услугу, в цену которой включена и доставка в любую точку Украины, даже в зону боевых действий.

"Услуга по организации питания, по сути, это формат "еда ходит за военнослужащим". Цена услуги по организации питания одного военнослужащего составляет от 137,04 грн до 144,06 грн в сутки", — говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что во время выполнения боевых задач, разведчики питаются по тому же принципу, как и все военнослужащие ВСУ, то есть по заключенным Министерством договорам.

Скандал с "завышенными ценами" на продукты

21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете. В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на харчах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения с признаками преднамеренных манипуляций, которые вводит в заблуждение.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал подобные заявления "полным бредом" и "искусственной атакой с целью манипуляции". Резников заверил, что "завышенные" цены на самом деле оказались обычной ошибкой. Журналисты, которые публиковали информацию о ценах, сравнивали их, например, с десятком яиц или бутылкой или банкой другого продукта. Оказалось, что цена была указана не за штуку, а за килограмм продукта.

Смотрите видео о том, как Резников прокомментировал скандал с закупкой продуктов для ВСУ:

26 апреля издание "Наші гроші" обнародовало материал, в котором отметило, что некоторые продукты, которые покупало ГУР, вдвое дешевке, чем те, которые для бойцов ВСУ покупало Министерство обороны Украины.

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