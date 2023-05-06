У Путина петляли с информацией об удару по Кремлю: Жданов объяснил ситуацию

Видео удара по Кремлю явно было снято не сотрудником спецслужб, иначе ситуацию постарались бы замять, считает полковник ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

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Кремль изначально хотел замять ситуацию с ударом БПЛА - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Власти страны-агрессора России не хотели, чтобы информация об атаках беспилотников по Кремлю стала публичной. Однако видео, которое явно снято не российскими спецслужбами, каким-то образом появилось в Сети, и Москва вынуждена была реагировать. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что российские власти не хотели обнародования сведений относительно удара по Кремлю, но видео, которое появилось в Сети, вынудило их сделать заявление.

"Российские власти вообще не хотели об этом говорить. Если бы в сети не появилась запись этого удара по Кремлю, на которой хорошо видно убранство Красной площади к 9 мая, задрапированный Мавзолей и трибуны, они бы и не сообщали, что была атака", - отметил Жданов.

видео дня

По его словам, видео, вероятно, было снято кем-то посторонним. Если бы снимали спецслужбы, историю бы замяли.

"Это видео появилось не просто так, снимал его какой-то очень хороший человек, явно, не сотрудник российских спецслужб. Ведь если бы это видео не появилось в сети, российские спецслужбы постарались бы все замять. Но – была подача извне, потому российская власть была вынуждена реагировать", - добавил эксперт.

Также он уточнил, что Украина вряд ли будет использовать свои ресурсы для политических мероприятий и настроена наносить удары по практическим вражеским целям.

"Правильно. Вообще, я не думаю, что наши будут тратить беспилотники на какие-то политические мероприятия – для этого хватит тех, кто попытается заработать 20 миллионов гривен, обещанные за беспилотник на Красной площади 9 мая. А Генеральный штаб будет наносить удары по практическим целям", - подчеркнул Олег Жданов.

Неизвестные беспилотники атаковали Кремль

Страна-оккупант Россия 3 мая обвинила Украину в якобы "попытке атаки на Кремль" и "покушении на Путина". Москва рассказала об атаке Кремля неизвестными беспилотниками. В Интернете появились кадры ударов. Путина на момент инцидента в здании не было.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отверг сведения Кремля и заявил, что Украина непричастна к удару по резиденции Путина. По мнению чиновника, ситуация свидетельствует о возможной подготовке Москвы к крупному теракту или же активизации подполья в РФ.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не атаковала ни Кремль, ни Путина. По словам гаранта, Москва обвиняет в ситуации Киев, поскольку проигрывает на поле боя и провалила план по оккупации Украины.

Смотрите видео о том, как БПЛА нанес удар по Кремлю

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