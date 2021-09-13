У Путина пожаловались на ненависть к РФ в Украине и заговорили о "родственности"

Россия и Украина не прекратили "родственные отношения", уверен Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал взаимоотношения Украины и России.
В эфире белорусского канала ОНТ он традиционного перевел стрелки на украинскую сторону, заявив, что в нашей стране людей якобы "оболванивают".
При этом пресс-секретарь Путина уверен, что Россия и Украина не прекратили "родственные отношения".
"Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом", - говорит Песков.
В то же время он признал, что в Украине растет число людей, которые ненавидят своего северного соседа.
"Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию. Но все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", - добавил Песков.
Читайте также"Главное - желание": Кучма рассказал, что ждет Зеленского на встрече с Путиным
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о том, что Владимир Зеленский готов ко встрече с главой РФ Владимиром Путиным в случае обсуждения вопросов освобождения захваченных украинских территорий.
Он рассказал о том, что Россия готова к переговорам Путина и Зеленского, однако россияне не собираются обсуждать вопрос освобождения оккупированного Крыма. Зеленский готов к дискуссии в том случае, если будет обговариваться тема деоккупации полуострова.