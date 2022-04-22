У Украины сейчас больше танков на ходу, чем у русских оккупантов - Пентагон/ Коллаж фото УНИАН

Высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что украинские войска имеют на фронте больше танков, чем россияне. Об этом написало авторитетное издание Washington Post.

По его словам, сейчас около 20 батальонных тактических групп (БТГ) оккупантов проходят перевооружение. А баланс в пользу Украины серьезно изменили поставленные из Европы танки "Т-72".

"Сейчас у украинцев больше танков, чем у россиян. И они, несомненно, имеют право их использовать", – сказал источник журналистов в среде американских чиновников.

Пока не ясно, сколько танков с обеих сторон будут привлечены к боевым действиям. Кроме того, по словам чиновника, непонятно, сможет ли Россия изменить этот баланс в свою пользу после обновления части своих группировок.

Однако, эксперты говорят, что основное преимущество Украины в танках – важный момент, поскольку союзники объединяют ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение.

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Напомним, ранее известный военный эксперт Олег Жданов рассказал, что россияне испытывают большие проблемы с техникой - современных танков Т-90 у них уже не осталось.

"Можем сказать, что танков Т-90 в составе вооруженных сил России уже нет. Мы сожгли все, что у них было. На сегодняшний день Россия поставляет танки Т-72 – это еще советские образцы, не модернизированные, и с ними бороться гораздо легче", – отметил военный эксперт.

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