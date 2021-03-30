У заместителя главы КСУ имеется собственная церковь

Право на владение храмом чиновник приобрел еще в 2010 году, но указал ее в своей декларации только в прошлом 2020 году.
Заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый указал в своей декларации за 2020 год имущественные права на церковь, говорится в документе.
В декларации чиновника указано, что судья владеет:
- жилым домом под Киевом, площадью 464 кв.м.,
- 4 земельными участками в Киевской области,
- двумя квартирами в столице площадью 142 и 96,6 кв.м,
- 50% собственности на жилой дом в Смеле Черкасской области
- земельным участком в этом же регионе.
Из наличных средств судья имеет:
- 25 тыс гривен,
- 15 тыс евро
- $10 тыс,
В банке у судьи КСУ лежит 9 тыс евро, 700 тыс гривен и $735.
Однако самой настоящей изюминкой в декларации Головатого стала церковь Киевского Патриархата(ликвидирован в 2018 г. - прим. ред.). Право на владение объектом, площадью 201 кв.м, судья приобрел еще в 2010 году, однако в своей декларации он указал его лишь в 2020 г.
Для каких целей слуге правосудия нужен этот храм, на данный момент неизвестно.
Конституционный суд Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта отменил указ Виктора Януковича от 13 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого главой КСУ и Александра Касминина судьей инстанции. Президент мотивировал свое решение интересами национальной безопасности страны.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал решение Зеленского законным и указал, что Тупицкий в 2014 году написал особое мнение о так называемом "референдуме" в Крыму. Такими действиями, по словам парламентария, он выступил на стороне России.
- КСУ 29 марта опубликовал распоряжение Тупицкого о созыве заседания Конституционного суда на 12 апреля, в рамках которого судьи намерены рассмотреть инцидент с увольнением Тупицкого и Касминина из инстанции.
Автор: Екатерина Трохимчук