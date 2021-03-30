У заместителя главы КСУ имеется собственная церковь

Замглавы КСУ владеет церковью / facenews.ua

Заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый указал в своей декларации за 2020 год имущественные права на церковь, говорится в документе.

В декларации чиновника указано, что судья владеет:

жилым домом под Киевом, площадью 464 кв.м.,

4 земельными участками в Киевской области,

двумя квартирами в столице площадью 142 и 96,6 кв.м,

50% собственности на жилой дом в Смеле Черкасской области

земельным участком в этом же регионе.

Из наличных средств судья имеет:

25 тыс гривен,

15 тыс евро

$10 тыс,

В банке у судьи КСУ лежит 9 тыс евро, 700 тыс гривен и $735.

Однако самой настоящей изюминкой в декларации Головатого стала церковь Киевского Патриархата(ликвидирован в 2018 г. - прим. ред.). Право на владение объектом, площадью 201 кв.м, судья приобрел еще в 2010 году, однако в своей декларации он указал его лишь в 2020 г.

Для каких целей слуге правосудия нужен этот храм, на данный момент неизвестно.

Конституционный суд Украины