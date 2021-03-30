В КСУ призвали суд принять решение по закону об украинском языке

В КСУ считают, что инстанция должна восстановить доверие украинцев / УНИАН

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий уволен президентом Владимиром Зеленским. Однако инстанция продолжает работу. Судьи уже подготовили ряд конституционных представлений, принятие которых возможно на ближайших заседаниях, сообщается в материале РБК-Украина.

В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что работу суда нельзя назвать приостановленной. Соратники Тупицкого могут затягивать рассмотрение определенных дел, однако работа проводится. Судьи уже подготовили проекты решений по конституционным представлениям.

"Говорить, что КСУ заблокирован, абсолютно неправильно. Но да, есть определенные попытки от ближайших сторонников и соратников Тупицкого каким-либо образом затягивать рассмотрение дел, это очевидно", - сказал нардеп, не уточнив, о каких конкретно решениях идет речь.

Назначенный Верховной Радой судья Виктор Кичун утверждает, что сейчас первоочередной задачей является восстановление нормального режима работы суда и доверия к инстанции со стороны народа. Для этого, утверждает судья, нужно принимать решения, которые станут "справедливыми для общества".Читайте такжеЗеленский объяснил, почему отменил указы Януковича о назначении судей КСУ

Судья считает, что таким решением мог бы стать вердикт инстанции по закону об украинском языке. КСУ должен продемонстрировать единство с народом.

"Надо выносить решения, которые объединяют. Я считаю, что таким могло бы стать, например, решение о языке (имеется в виду закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного). Чтобы показать сплоченность, чтобы не было групп интересов, чтобы показать, что мы все представители в КСУ от украинского народа", - подчеркнул Кичун.

Конституционный суд Украины