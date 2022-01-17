У Зеленского осадили Порошенко: возвращение превратил в "истерику" с криками

В ОП поценили крикливое возвращение Петра Порошенко в Украину / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возвращение экс-президента Петра Порошенко и устроенные массовые акции возле аэропорта и здания Печерского райсуда.

В комментарии Интерфакс-Украина он отметил, что выступление Порошенко после возвращения из заграничных поездок в страну перед своими сторонниками свидетельствует о его неуважении к процессуальным правилам.

"Если уж человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предусматривает некоторые простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного. Но если человек превращает это в некое выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам", - сказал Подоляк.

По его словам, действия Порошенко не имеют ни малейшего отношения к реальной политике.

"Вряд ли политики в западных государствах могут позволить себе такое поведение. И это поведение конкретного политика во многом и объясняет причины того, почему трансформация Украины в современное и правовое государство настолько затянулась с 1990-х годов", - сказал советник главы ОП.

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Возвращение Порошенко в Украину

Утром 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны) рейсом Wizzair из Варшавы.

Нардеп Европейской Солидароности Алексей Гончаренко заявил, что возле стойки паспортного контроля его встретили следователи Государственного бюро расследований и не отдавали паспорт.

Сам Порошенко заявил, что ему не отдают паспорт уже более 10 минут. Он назвал происходящее провокацией и призвал пустить его на территорию Украины.

Он также выступил перед зданием аэропорта перед своими сторонниками.

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Дело Порошенко

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.

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