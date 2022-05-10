Убегали от ВСУ вплавь: на Луганщине украинские военные уничтожили вражескую технику и понтоны

ВСУ уничтожили понтонную переправу и технику РФ / Informnapalm

В Белогоровке Луганской области украинские военные сорвали операцию оккупантов по переброске техники и личного состава для прорыва линии обороны. ВСУ уничтожили понтонные переправы и технику. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, перейти через переправу успели 80 оккупантов, однако впоследствии российским военным пришлось бежать от украинской армии вплавь.

"Все понтонные переправы уничтожены. Вся техника уничтожена и остатки личного состава, которые там оставлены, частично уничтожены, частично они бежали и уже вплавь переправлялись на другую сторону", - сказал Сергей Гайдай.

В общем, почти вся территория Белогоровки зачищена от оккупантов.

Гайдай отмечает, российские войска пытаются отрезать Луганскую область от других регионов Украины. Таким образом они планируют помешать проведению эвакуации граждан и подвоза гуманитарной помощи.

Сейчас идут тяжелые бои в селах Горной общины. Украинские военные продолжают держать линию обороны, оккупантам не удалось прорваться вперед.

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Гайдай добавил, что мобильная связь в области работает с перебоями.

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Ситуация в Луганской области

Напомним, вначале мая стало известно о том, что украинские военные разбили штурмовой отряд "вагнеровцев". Отряд "Барс-7" атаковал украинские позиции в Луганской области. Некоторые пленные рассказали ВСУ, что лишь за 10 дней в их отряде из 400 человек были ранены и убиты 150.

Позже мы сообщали об отходе ВСУ от города Попасная в Луганской области. Украинские военные закрепились на лучших позициях, которые были подготовлены ранее. ВСУ были вынуждены отойти от города, так как удерживать оборону там становилось все труднее. Оккупанты продолжали попытки по захвату Северодонецка и Водовки.

Глава Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что в Попасной, где два месяца велись тяжелые бои, уже ничего не осталось, город практически разрушен.

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